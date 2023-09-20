Современную школу на 600 мест построят в Мордовии

Управление государственной экспертизы Республики Мордовия выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации на строительство школы на 600 мест в Саранске. Экспертная организация подключена к Единой цифровой платформе экспертизы.

В рамках реализации национального проекта «Образование» в Саранске возведут современную школу. 600 школьников смогут не только посещать основные занятия, но и получат возможность развивать свои творческие способности, раскроют свой потенциал в научной сфере.

Новое школьное здание будет расположено на улице Косарева в Октябрьском районе города. В соответствии с проектом, который одобрила региональная экспертиза, помимо учебных классов обустроят помещения для занятий техническим моделированием и робототехникой, изобразительным искусством и дизайном, а также лабораторию биологических наблюдений и экспериментов, музей краеведения.

Кроме того, ребята смогут заниматься в школе проектной деятельностью, вокалом, ручным творчеством, посещать издательский центр, театральную и фото- и видеостудию, а также обучаться игре в шашки и шахматы наряду с активными занятиями физкультурой и спортом.*

Застройщик – ГКУ «Управление капитального строительства Республики Мордовия».

Проектировщик – ООО Инженерная Компания «Интеко».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.