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В 2025 году еще 15 км автодороги "Кавказ" в Кабардино-Балкарии станут четырехполосными

20 сентября 2023, 15:45 350 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Росавтодор
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: rosavtodor.gov.ru

Фото: rosavtodor.gov.ru

Капитально ремонтируют участок от выезда из Аргудана до границы с Северной Осетией федеральной автодороги Р-217 в Лескенском районе республики (с 482-го по 497-й км). На объекте задействовано порядка 40 дорожных рабочих и 30 единиц спецтехники.

С начала работ в марте 2022 года дорожники по заказу подведомственного Росавтодора ФКУ Упрдор «Кавказ» ввели в строй первые два километра близ Аргудана. В ноябре текущего года планируется закончить работы еще на двух километрах рядом с Анзореем. На отдельных участках уширяют земляное полотно и устраивают слои асфальтобетона.

В рамках проекта отремонтируют 24 пересечения и примыкания, а также переустроят 21 водопропускную трубу для обеспечения пропуска воды под насыпью. Помимо этого, укрепят обочины и кюветы, а также обновят элементы водоотвода. В рамках инженерного обустройства устроят осевое ограждение во избежание самого опасного вида ДТП — лобовых столкновений.

Для жителей прилегающих к дороге населенных пунктов благоустроят пешеходную среду: переустроят линии электроосвещения, установят шесть автобусных остановок с автопавильонами и безопасными зонами посадки, а также уложат пешеходные дорожки и тротуары. Для обеспечения безопасного пересечения проезжей части на пешеходных переходах разместят светофоры с кнопкой вызова и дублирующие дорожные знаки на Г-образных опорах.

На время производства работ движение организовано по двум полосам — по одной для каждого направления.

*** За последние несколько лет на территории Кабардино-Балкарии с двух до четырех полос движения расширили 45 км автодороги Р-217 «Кавказ». Указанный двухполосный отрезок не справлялся с современными транспортными нагрузками (более 35 тыс. автомобилей в сутки). Всего в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Кавказ» находится более 395 км федеральных трасс, проходящих по территории КБР.

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Метки: РОСАВТОДОР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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