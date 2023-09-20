Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провёл рабочую встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. На ней обсудили вопросы социально-экономического развития региона, а также проекты в сфере туризма, науки, образования и спорта.

Вице-премьер отметил, что основу экономики Архангельской области составляет промышленный сектор.

«За последние три года суммарный объём промышленного производства региона оценивается более чем в 1 трлн рублей. Субъект уже два года подряд входит в пятёрку лидеров по уровню инвестиционной привлекательности, а с 2023 года внедряет региональный инвестиционный стандарт. В текущем году среднемесячная заработная плата в регионе составила порядка 80 тыс. рублей. Это хорошие результаты, но необходимо продолжать работу и развивать новые направления», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Региону одобрен инфраструктурный бюджетный кредит в размере 3,7 млрд рублей на реализацию четырёх проектов, три из которых связаны с дорожным строительством. Это, по словам вице-премьера, позитивно скажется в том числе на туристическом потенциале региона. Сейчас субъект активно участвует в реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«На территории области сформировано более 150 туристических маршрутов. Мы видим стабильный рост турпотока в область – по прогнозам, в 2023 году регион посетят 363 тысячи человек. На поддержку туристической сферы в 2023 году субъекту выделено почти 90 млн рублей. Правительство Архангельской области подписало соглашение о взаимодействии с корпорацией “Туризм.РФ”, в планах – реализация семи совместных проектов по развитию туристских территорий», – рассказал вице-премьер.

На встрече были затронуты вопросы подготовки кадров.

«По поручению Президента России в регионе готовят высококвалифицированные кадры. На базе Северного (Арктического) федерального университета имени М.В.Ломоносова будет создан кампус мирового уровня, на строительство которого из федерального бюджета выделено 15,9 млрд рублей. В кампусе появится научно-образовательный комплекс, технопарк, конгресс-центр, общежитие на 4 тыс. мест, а также спортивные объекты», – подчеркнул зампред Правительства.

Дмитрий Чернышенко и Александр Цыбульский обсудили вопросы развития спорта в регионе.

«Президентом поставлена цель – увеличить долю россиян, систематически занимающихся спортом, до 70% к 2030 году. По итогам 2022 года в Архангельской области этот показатель составил 48,6%, что выше планового значения. Благодаря обновлению инфраструктуры в рамках федеральных проектов “Спорт – норма жизни” и “Бизнес-спринт” граждане занимаются спортом в комфортных условиях, а спортсмены сохраняют соревновательную активность», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Губернатор Архангельской области со своей стороны подчеркнул, что в регионе делается упор на развитие лыжного спорта.

«На территории Архангельской области несколько лет назад был создан центр лыжного спорта “Малиновка”, который, по оценкам спортсменов и главного тренера сборной России, является одним из лучших в стране. Мы со своей стороны вкладываем достаточно большие ресурсы в развитие этого центра и недавно победили в конкурсе на строительство объектов размещения, которые в “Малиновке” и планируем создать. Несмотря на довольно хорошую базовую инфраструктуру, нашим лыжникам не хватает физкультурно-сервисного центра, который им необходим для тренировок в межсезонье. Мы разработали проект развития центра “Малиновка”, разбив его на два этапа. Они достаточно дорогостоящие, но эта инфраструктура крайне востребована, учитывая, как сказалась внешнеполитическая ситуация на наших спортсменах. Хотел бы заявить о нашей готовности сделать из “Малиновки” спортивный центр мирового уровня, который мог бы стать базовой площадкой для нашей сборной», – сказал Александр Цыбульский.

Зампред Правительства оценил ход строительства зданий музея, больницы и канализационной насосной станции Соловецкого архипелага.

Он также посетил Свято-Вознесенский скит: церковь Вознесения Господня с монастырским маяком и часовню в честь Соловецких новомучеников.