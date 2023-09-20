Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили более 4 МВт дополнительной мощности производственному зданию АО «НПО Спецматериалов» во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Источник электроснабжения – подстанция 110 кВ «Атаманская».
Для надежного электроснабжения объекта специалисты энергокомпании построили и оборудовали новую блочную комплектную трансформаторную подстанцию 6/0,4 с установкой двух силовых трансформаторов номиналом 1 250 кВА каждый, проложили кабельные линии 10 кВ и смонтировали систему учёта электроэнергии.
«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения.
Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе «Портале-ТП.рф», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».
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