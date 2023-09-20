Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 
  • Главная
  • Новости
  • Модернизация
  • "Россети Ленэнерго" обеспечили электроэнергией научно-производственное объединение специальных материалов в Санкт-Петербурге

"Россети Ленэнерго" обеспечили электроэнергией научно-производственное объединение специальных материалов в Санкт-Петербурге

20 сентября 2023, 14:00 357 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Ленэнерго

Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили более 4 МВт дополнительной мощности производственному зданию АО «НПО Спецматериалов» во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Источник электроснабжения – подстанция 110 кВ «Атаманская».

Для надежного электроснабжения объекта специалисты энергокомпании построили и оборудовали новую блочную комплектную трансформаторную подстанцию 6/0,4 с установкой двух силовых трансформаторов номиналом 1 250 кВА каждый, проложили кабельные линии 10 кВ и смонтировали систему учёта электроэнергии.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения.

Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе «Портале-ТП.рф», через Личный кабинет клиента​ на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
20.09.2023
В 2025 году еще 15 км автодороги "Кавказ" в Кабардино-Балкарии станут четырехполосными
26.08.2022
В Москве разработали полностью отечественные полимеры для автокомпонентов и электротехники
20.09.2023
Энергетики филиала "Калмэнерго" завершают ремонтную программу в Яшалтинском районе Калмыкии
29.08.2023
Ученые МГУ создали блок-сополимеры для носимой электроники
20.09.2023
"Россети Кубань" повысила надежность электроснабжения пригорода Анапы
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно