Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили более 4 МВт дополнительной мощности производственному зданию АО «НПО Спецматериалов» во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Источник электроснабжения – подстанция 110 кВ «Атаманская».

Для надежного электроснабжения объекта специалисты энергокомпании построили и оборудовали новую блочную комплектную трансформаторную подстанцию 6/0,4 с установкой двух силовых трансформаторов номиналом 1 250 кВА каждый, проложили кабельные линии 10 кВ и смонтировали систему учёта электроэнергии.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения.

Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе «Портале-ТП.рф», через Личный кабинет клиента​ на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».