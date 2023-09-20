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"Россети Тюмень" направили более 30 млн рублей на модернизацию подстанции в Югре

20 сентября 2023, 13:00 384 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Тюмень
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«Россети Тюмень» завершили реконструкцию высоковольтной подстанции «Ловинская» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Питающий центр обеспечивает электроэнергией одноименное месторождение нефти, разработку которого ведет «Лукойл – Западная Сибирь». Стоимость инвестиционного проекта составила 32,5 млн рублей.

На объекте энергетики установили дополнительный модульный пункт управления с современным комплексом релейной защиты и автоматики (РЗА). Выполненное на микропроцессорной основе оборудование РЗА представляет собой комплекс автоматических устройств, которые в нештатной ситуации выявляют неисправный участок и, воздействуя на коммутационные аппараты, отключают данный элемент от энергосистемы.

Для надежной работы отходящих от питающего центра воздушных линий 110 кВ «Лазаревская – Хора» и «Лазаревская – Яхлинская» на подстанции смонтировали измерительные трансформаторы и высокочастотные заградители. Дополнительное оборудование обеспечит сбор и передачу информации о состоянии энергообъекта в микропроцессорные терминалы устройств РЗА.

«Россети Тюмень» непрерывно совершенствуют работу электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона. Модернизация подстанции позволила повысить надежность электроснабжения Ловинского месторождения в главном нефтедобывающем регионе России.

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Метки: РОССЕТИ ТЮМЕНЬ, ХМАО, ЮГРА
Отрасль: Электроэнергетика 

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