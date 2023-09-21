Евразийская Премия "Золотой Фотон"-2023 объявила победителей

19 сентября 2023 г., в конструктивном пространстве ЗОТОВ состоялась церемония награждения победителей 6-го сезона Евразийской Премии «Золотой Фотон. Выбор умного города».

Премия, присуждаемая с 2017 года, является одной из самых престижных в области технологий умного города.

Церемония награждения прошла в рамках Международной выставки освещения, автоматизации зданий, электротехники и систем безопасности Interlight Russia | Intelligent Building Russia. В мероприятии приняли участие представители электротехнического бизнеса, госструктур, а также топ-менеджеры отраслевых организаций.

В этом году Премия была вручена в 26 номинациях, охватывающих широкий спектр технологий умного города, от светотехники и электротехники до медиа и освещения общественных пространств.

115 заявок было подано в этом сезоне, из них 46 заявок получили звание "Лауреат", 6 заявок - "Специальный приз жюри" , а 26 заявок удостоены высшей оценки и звания "Победитель"

Девять победителей получили награды в категории «Продукт года»

ООО «МГК Световые Технологии»

ООО ТПК «Вартон», OOO «МДМ-Лайт»

OOO "Арлайт РУС"

OOO "Сонекс" (Odeon Light)

ООО «ЛЕД-Эффект»

OOO "РДГ (LDCI)

OOO "ЛидерЛайт трейд" ( ECOLIGHT )

OOO "Церс Дизайн"

Восемь компаний награждены в категории «Проект года»

OO «МДМ-Лайт» - Победители в 3-х номинациях

OOO "Класс" (Технологии света)

ООО ТПК «Вартон»

THE ViEW lighting design bureau

OOO "СТОРИ ЛАЙТ" (STORY LIGHT)

Bezhko

OOO "ВСЕ ПРОЕКТЫ"

ООО «ЭК «ЭНЕРКОМ»

В категории «Медиа года» награды были присуждены компаниям

BRIGHT BURO - победили в двух номинациях

Журнал [ДЛИНА ВОЛНЫ]

В категории «Достижение года» победу в номинации

Прорыв года» получила компания OOO "Реал Электро"

в номинации “Доверие щитовиков” компания EKF

Еще шесть компаний удостоены «Специального приза» от жюри:

OOO "НЛТ Трейд"

OOO "ЦЕНТРСВЕТ"

OOO "Арлайт РУС"

YARKO, Студия светового дизайна

OOO "Светлый город"

ООО «ЛЕД-Эффект»

Выбор победителей в категории «Признание отрасли» происходил прямо во время праздничной церемонии, путем голосования участников. Так, в номинации «Персона года» победил Щепетков Николай Иванович, доктор архитектуры, профессор, заведующий кафедрой «Архитектурная физика», Московский архитектурный институт (государственная академия)

В номинации «Вклад в развитие отрасли», по результатам голосования, в лидеры вышел Павлюк Павел Юрьевич, Основатель Бюро Light Architects Orchestra

По словам Генерального директора компании «Лайтинг Бизнес Консалтинг», учредителя Премии Сергея Боровкова, в этом году большое внимание было уделено проектам по освещению общественных пространств, а также свето - и электротехническим решениям для умного города.

«Отрадно видеть, что Премия поступательно прибавляет от сезона к сезону - как количеством новых участников – в этом сезоне 26 новых компаний, так и качеством предлагаемых на конкурс продуктов и проектов. Но в этом году хочу особенно отметить прекрасно организованную работу клуба “Золотой Фотон”, в рамках которого прошли 2 футбольных турнира, 7 вебинаров, светодизайнерская прогулка на ВДНХ и экскурсия на завод МГК “Световые Технологии” в Рязани», — отметил Владимир Габриелян, Председатель Оргкомитета Премии.

«Сотрудничество с ведущей отраслевой Премией «Золотой Фотон» стало несомненно взаимовыгодным для нашей компании. Организаторы Премии объединяют лучших экспертов в различных областях, которые обмениваются опытом и интересными идеями. Благодаря нашему партнерству все участники получили возможность повысить компетентность и расширить кругозор в сфере светодиодного оборудования и систем управления освещением». — рассказал Андрей Рыжов, основатель компании «Арлайт Рус», генерального партнера Премии».

Члены жюри Премии отметили высокий уровень конкуренции в этом сезоне и качество заявок участников.

«Премия «Золотой Фотон» позволяет сверить часы: сравнить себя с другими компаниями, объективно оценить свой вклад в отрасль. Кроме того, она подсвечивает новые цели и служит мотивацией работать еще усерднее. С учетом такого положительного эффекта было бы здорово включить в нее и другие электротехнические направления, а не только светотехнику», — сказал член жюри , Основатель бренда EKF Евгений Ойстачер

«Премия является «маркером» изменений в отечественной светотехнике, помогает выделять лучшее что есть в отрасли, и заставляет «подтягиватся» производителей под эти уровни. Все больше производителей делают качественный и красивый свет», — считает член жюри , руководитель отдела развития продаж светотехники, компания Эlevel, Сергей Афанасьев

«Любая профессиональная или нишевая премия помогает и развитию отрасли, и развитию тех, кто принимает в ней участие. Мне кажется, это отличный способ заявить о себе и сравнить себя с другими. Увидеть, как работают конкуренты, сделать для себя выводы и, как следствие, стать лучше в будущем. Можно сказать, это еще один стимул для развития, которым нужно обязательно воспользоваться», — высказал своё мнение Константин Цепелев, член жюри и Основатель светотехничесой компании BRIGHT BURO.

В целом, шестой сезон Евразийской Премии «Золотой Фотон» стал важным событием в отрасли. Премия подтвердила свой статус ведущего отраслевого конкурса и стимулировала развитие инновационных технологий и проектов в области умного города.

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Евразийская Премия «Золотой Фотон» была учреждена компанией "Лайтинг Бизнес Консалтинг" в 2017 году. Премия призвана помочь потребителям сориентироваться на высококонкурентном рынке продукции для умного города и сделать выбор по критерию качества. К участию в Премии приглашаются компании – производители продукции, поставщики решений и услуг для умного города в области светотехники, электротехники, автоматизации, систем безопасности, комфортной городской среды.