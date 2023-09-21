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На базе "Нижновэнерго" состоялось совещание ИТ-блоков "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье"

21 сентября 2023, 15:15 205 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Центр и Приволжье
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По поручению Генерального директора ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского в Нижнем Новгороде прошло совещание руководителей ИТ-подразделений двадцати филиалов Обществ. Они подвели итоги деятельности за первое полугодие 2023 года и обсудили дальнейшее развитие ИТ-инфраструктуры компании.

В начале мероприятия с приветственным словом выступил заместитель генерального директора ПАО «Россети Центр» Константин Михайленко.
Одной из центральных тем заседания стало применение решений по импортозамещению, в частности, переход с зарубежной программы управления бизнес-процессами на российское ПО.

На мероприятии присутствовали партнеры Обществ, которые рассказали про особенности внедрения комплексной системы автоматизации на отечественной платформе. Отмечалось, что одним из ключевых моментов в данном процессе является качественное обучение сотрудников компании.

«Мы активно внедряем информационные технологии в производственную деятельность. Российские смарт-продукты позволяют оптимизировать использование ресурсов, оперативно выявлять и предотвращать возможные технологические нарушения в работе энергетических объектов, что, в конечном итоге, значительно повышается надежность электроснабжения. Совещания такого масштаба необходимы для обмена опытом и лучшими практиками между IT-специалистами разных регионов и, как в данном случае, российских разработчиков», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Дмитрий Федоров.

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Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ, НИЖНОВЭНЕРГО, IT
Отрасль: Электроэнергетика 
MCIP
1.85

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