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Пресечена противоправная деятельность руководителей энергосбытовых компаний

21 сентября 2023, 18:00 404 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Министерство энергетики России
Авторы и источники / Правообладателям

Следственным департаментом МВД России во взаимодействии с Департаментом экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России и Росфинмониторингом пресечена противоправная деятельность руководителей энергосбытовых компаний, входящих в корпоративную структуру АО «МРСЭН», выраженная в создании организованного преступного сообщества с целью хищения у дочерних структур ПАО «Россети» и иных организаций, а также последующей легализации денежных средств в размере свыше 8 млрд рублей.

В настоящий момент формируется правоприменительная практика, которая  способствует выработке конкретных правовых механизмов по предотвращению при осуществлении энергосбытовой деятельности мошеннических действий, влекущими за собой ущерб генерирующим и сетевым компаниям и рост тарифной нагрузки на потребителей.

Семи фигурантам уголовного дела, возбужденного Следственным департаментом МВД России, предъявлено обвинение в совершение преступлений, предусмотренных статьями 159, 174.1, 210 УК РФ.

Уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд города Москвы для рассмотрения по существу 18 сентября 2023 г.

Департамент экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России создан в 2019 году, в том числе в целях реализации полномочий Министерства по профилактике правонарушений в сфере ТЭК в соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».  В дальнейшем функционал департамента был существенно расширен, добавлены полномочия внутреннего финансового аудита, контрольно-ревизионной работы и другие.

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Метки: МИНЭНЕРГО, РОССЕТИ, МРСЭН, МОШЕННИЧЕСТВО
Отрасль: Электроэнергетика 

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