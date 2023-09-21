Специалисты холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех провели успешные испытания опытного образца системы мониторинга состояния протяженных объектов, в том числе железных дорог. Новинка позволит следить за подвижками грунта, деформацией конструкций, изменением температуры железнодорожных объектов в районах России с особыми климатическими условиями. Оборудование поможет предотвращать нештатные ситуации на высокоскоростных магистралях и на путях общего пользования.

На Новосибирском приборостроительном заводе (НПЗ) холдинга «Швабе» сегодня работают над созданием отечественного анализатора – основного компонента системы мониторинга. Анализатор и волоконно-оптические датчики устанавливаются под железнодорожные пути и передают сигнал о деформации или перепаде температуры. При этом система отслеживает масштаб изменений и определяет их источник.

«Опытный образец системы мониторинга тестировался на перегоне Голуха – Тягун – Аламбай Западно-Сибирской железной дороги. Сейчас сотрудники НПЗ совместно со специалистами РЖД продолжают активную работу по данному проекту – до конца 2024 года планируется создать анализатор, а в 2025 году провести его испытания в реальных условиях», − сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

В первую очередь системой мониторинга с отечественным анализатором планируется оснастить участки железной дороги в районах с нестабильными геологическими условиями. В том числе отрезки путей, которые расположены на протаивающих льдистых основаниях, в зонах вечной мерзлоты, на площадях с термокарстовыми просадками. Система наблюдения за параметрами протяженных объектов позволит уменьшить нагрузку на службы мониторинга состояния железнодорожных путей, автомагистралей, мостов и тоннелей.