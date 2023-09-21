Столичная компания, специализирующаяся на производстве систем видеонаблюдения, презентовала камеру для обеспечения безопасности частных территорий и общественных пространств. Устройство имеет систему активного сдерживания – при обнаружении человека либо автомобиля в запретной зоне включаются стробоскопы и воспроизводится звуковой сигнал предупреждения. Об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Столичные промышленные предприятия продолжают совершенствовать свои товары и расширять ассортимент. Производство высокотехнологичных устройств позволяет им не только удовлетворять потребности клиентов, но и выходить на рынки дружественных стран. Так, экспортно ориентированная компания Optimus представила систему видеонаблюдения, способную обнаружить проникновение злоумышленников на частные территории, а также предотвратить возможные угрозы преступлений», – отметил Владислав Овчинский.

Камера оснащена интеллектуальными функциями, которые при обнаружении опасности отправляют уведомление в реальном времени на мобильный телефон. Благодаря своей светопропускной способности устройство получает яркие и четкие изображения даже ночью, когда освещение ограничено.

«Наша компания активно развивает производство в России, обеспечивая высокое качество продукции в соответствии с международными стандартами. Особое внимание уделяется использованию современного оборудования, которое является залогом надежности наших устройств. Камеры с активным сдерживанием – инновационное решение для видеонаблюдения, которое позволяет обеспечить безопасность объектов», – рассказала управляющая компании Юлия Кобус.

Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться крупным, малым и средним предприятиям. Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.

Москва – город с развитым производством. В столице работают свыше четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудоустроены более 720 тысяч человек. При этом ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них производят разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и другие изделия.

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