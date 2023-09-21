Центральный проектно-технологический институт (АО «ЦПТИ») разработал проектную документацию по организации производства порошков для аддитивных технологий из сплавов титана на Чепецком механическом заводе (АО ЧМЗ) и получил положительное заключение экспертизы. АО «ЦПТИ» и АО ЧМЗ входят в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ».

Заказчиком выступает компания – отраслевой интегратор «Русатом – Аддитивные технологии» (ООО «РусАТ», входит Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ»). Проект предусматривает реконструкцию существующих производственных площадей завода с целью создания нового участка производства порошков титана годной фракции от 20 до 63 мкм. Материал для изготовления порошков – титановая проволока и прутки собственного производства Чепецкого механического завода, что позволит обеспечить полный контроль качества продукта.

Основное и вспомогательное технологическое оборудование будет размещаться в производственных помещениях существующего корпуса АО ЧМЗ и обеспечивать безопасное и эффективное проведение технологического процесса. Проектом предусмотрены вспомогательные и санитарно-бытовые помещения для работников, комнаты отдыха. Площадь проектирования составила более 1000 квадратных метров. Строительство участка планируется начать в конце 2023 года.

Порошки титановых сплавов в России для применения в аддитивных технологиях занимают одну из ключевых позиций на рынке металлических порошков. Их использование имеет значительные перспективы в 3D-печати для нужд авиационной и космической, автомобильной, медицинской промышленности и энергетики.

Для ООО «РусАТ» открытие участка станет важным шагом на пути к расширению производства металлических порошков. На производственной площадке Чепецкого механического завода ООО «РусАТ» уже реализует проект по организации производства порошков из жаропрочных сплавов и нержавеющих сталей.

Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет Росатому и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.

Акционерное общество «Центральный проектно-технологический институт» (АО «ЦПТИ», входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») специализируется на проектировании объектов и конструировании оборудования для предприятий ядерного топливного цикла и использования атомной энергии, науки и радиационной медицины, а также на выводе из эксплуатации ядерных и радиационно-опасных объектов и рекультивации радиационно загрязненных территорий.

Чепецкий механический завод (АО ЧМЗ, г.Глазов) - Центр металлургии Росатома, выпускает конструкционные материалы и комплектующие для топлива атомных электростанций. АО ЧМЗ – крупный мировой и единственный в России производитель изделий из циркония и его сплавов, гафния, кальция и низкотемпературных сверхпроводящих материалов. Занимает ведущие позиции в производстве ниобия, титана и сплавов на его основе. Входит в состав Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом».

ООО «Русатом – Аддитивные технологии» (ООО «РусАТ», входит Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») – специализированная компания-интегратор атомной отрасли в области аддитивных технологий (трёхмерной печати). Деятельность компании сосредоточена на четырех ключевых направлениях: производство линейки 3D-принтеров и их компонентов, создание материалов и металлических порошков для 3D-печати, разработка комплексного программного обеспечения для аддитивных систем, а также выполнение услуг по 3D-печати и внедрению аддитивных технологий в производство (в том числе в части организации центров производства).