Институт нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) ставит перед собой задачу сформировать 200 стандартов для нефтегазового оборудования и норм проектирования по промышленной и пожарной безопасности для СПГ-проектов до конца 2023 года. Об этом рассказал заместитель генерального директора по развитию АНО "ИНТИ" Рустам Гилемханов во время сессии "Развитие отечественной системы стандартизации на нефтегазовое оборудование и технологии" на Промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени.

"Направление, над котором мы работаем, - это национальные стандарты, которые требуют совершенствования и которые попросту отсутствуют. Для нас в этом направлении основным текущим вызовом являются стандарты на нормы проектирования, и прежде всего это норма проектирования по промышленной и пожарной безопасности для СПГ-проектов, ввиду того, что одним из наших учредителей в этом году стала компания "Новатэк", которая поставила эту задачу как приоритетную. Ну и, конечно же, востребованное оборудование среди заказчиков - это направления динамического оборудования, статического оборудования, промышленной автоматизации. Наша основная задача - охватить стандартами наиболее высокостоимостную категорию оборудования, и наша цель к концу 2023 года - обеспечить формирование 200 стандартов", - сказал он.

Во время сессии он также отметил, что у ИНТИ сформировано более 150 стандартов, тысячи оценок приведено в соответствие. Основным элементом и основным вызовом является ниша развития и применения стандартов и оценки производственной деятельности нефтегазовых компаний. Сейчас ИНТИ делает большой фокус на то, чтобы привлечь проектные институты к экспертизе стандартов, чтобы применение этих стандартов вызывало меньшие барьеры для применения, добавил он.

Ранее доктор экономических наук, профессор высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Алексей Фадеев говорил о том, что ИНТИ к 2025 году предстоит разработать национальную систему стандартизации работы нефтегазового комплекса РФ, чтобы обрести минимальный технологический суверенитет в этой отрасли на фоне западных санкций и секторальных ограничений.

Промышленно-энергетический форум TNF (ранее - Тюменский нефтегазовый форум) - главная отраслевая площадка в России, объединяющая поставщиков и заказчиков для поиска и реализации совместных решений в энергетике. Форум проходит с 18 по 21 сентября в Тюмени, организаторы ожидают, что участие в нем примут более 10 тыс. гостей. Форум объединил более 80 мероприятий, 700 представителей нефтегазовых компаний, а выставка - 68 компаний-участниц. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.