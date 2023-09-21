В сентябре 2023 года ГК «Акрон Холдинг» стал новым собственником АО «Завод «Инвертор», специализирующегося на производстве высокотехнологичного электротехнического оборудования. Приобретение данного оренбургского предприятия - очередной этап реализации долгосрочной стратегии вертикальной интеграции и развития электротехнического направления в периметре Холдинга.

На сегодняшний день линейка продуктов АО «Завод «Инвертор» - это современные устройства на унифицированной элементной базе различной степени сложности и самого разнообразного назначения, в числе которых инверторы, выпрямители, зарядные станции для электромобилей и тяговых аккумуляторных батарей, агрегаты и системы бесперебойного питания, системы оперативного постоянного тока, коммутационные устройства и другие.

Команда ГК «Акрон Холдинг» приступила к работе над инвестиционным планом завода. Среди первоочередных задач – расширение продуктовой линейки за счет модернизации производственных мощностей, увеличение объемов выпускаемой продукции, а также ребрендинг предприятия.

В Оренбургской области в составе ГК «Акрон Холдинг» уже работают такие предприятия как «Брасско», «Пластик», «Акрон Скрап Южный Урал», «ГЗОЦМ «Гайская Медь». Сегодня они стабильно развиваются, непрерывно наращивая свои производственные и финансовые показатели.

«Уже начата работа по интеграции «Инвертора» в общую структуру нашего Холдинга. Мы рассматриваем новый актив как очень перспективный с точки зрения развития электротехнического кластера, который формируется на базе самарского АО «ГК «Электрощит – ТМ Самара». Оренбургская область является для нас стратегически важным регионом, и такая, в том числе, межрегиональная промышленная кооперация должна удовлетворить потребности в современном оборудовании в полном объеме, сократить логистические издержки и обеспечить укрепление позиций компаний на внутреннем и внешнем рынках.» - сообщил генеральный директор ГК «Акрон Холдинг» Павел Морозов.

АО «Завод «Инвертор» продолжит работу в штатном режиме, выполняя все обязательства перед заказчиками по ранее заключенным договорам в полном объеме.