В Лабинском филиале компании «Россети Кубань» энергетики завершили капитальный ремонт воздушных линий электропередачи (ЛЭП) классом напряжения 110 кВ «Мостовская – Зассовская», «Упорная – Подгорная Синюха», «Курджиново – Псебай», общая ремонтируемая протяженность которых – 5,5 км. Выполненные мероприятия позволят повысить надежность электроснабжения более 46 тыс. потребителей 15 населенных пунктов и 55 социально значимых объектов Лабинского и Мостовского районов Краснодарского края.

На воздушных линиях электропередачи специалисты выполнили выправку, а также ремонт порядка 30 фундаментов и контуров заземления опор. Кроме того, энергетики заменили свыше 400 отработавших эксплуатационный ресурс изоляторов на современные из закаленного стекла, которые обладают повышенной прочностью, устойчивостью к перепадам температур и воздействию окружающей среды.

Для предупреждения нарушений электроснабжения из-за падения веток и деревьев на провода в период непогоды специалисты филиала выполнили расчистку пяти га трасс воздушных линии электропередачи.

Ранее в рамках годовой ремонтной программы специалисты Лабинских электрических сетей подготовили к осенне-зимнему периоду воздушные линии 110 кВ «Ходзь – Мостовская», «Шовгеновская – Армавир» и «Курганная тяговая – Родниковская» в Мостовском и Курганинском районах Краснодарского края.

Лабинский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией три муниципальных образования: Лабинский, Курганинский и Мостовский районы Краснодарского края. В зоне ответственности филиала находятся 7,5 тыс. км воздушных линий электропередачи, 50 подстанций классом напряжения 35-110 кВ и более 1,5 тыс. трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.