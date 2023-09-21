Новые опоры смонтированы на линии электропередачи 220 кВ «Шумиха – Промышленная». Это повысило надежность электроснабжения потребителей Курганской области, в т.ч. предприятий нефтегазовой промышленности и объектов железной дороги.

На ЛЭП установили 3 новые опоры российского производства. В рамках работ было задействовано 6 единиц техники, в том числе кран, автогидроподъёмник, буровая установка, тягач с тралом, фронтальный погрузчик. Новые опоры изготовлены с применением материалов, устойчивых к климатическим условиям региона. Срок их службы составляет не менее 35 лет.

Помимо установки новых опор на ЛЭП энергетики провели ремонт более 60 железобетонных стоек опор для повышения их устойчивости к погодным явлениям.

Отметим, что энергетики планомерно ведут модернизацию данного энергообъекта, так в 2022 году на ЛЭП 220 кВ «Шумиха – Промышленная» была проведена замена еще 4 опор, а также установлены гасители вибрации, значительно снижающие риск возникновения повреждения проводов в зажимах.

Протяженность линии электропередачи 220 кВ «Шумиха – Промышленная» составляет почти 140 км.