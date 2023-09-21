«Газпром нефть» и ассоциация «Нефтегазовый кластер» будут развивать технологии для обустройства месторождений в зоне вечной мерзлоты и работы с трудноизвлекаемыми запасами. Соглашение об этом было подписано на Промышленно-энергетическом форуме TNF директором по технологическому развитию «Газпром нефти» Алексеем Вашкевичем и генеральным директором ассоциации Александром Сакевичем.



Компания получит оперативный доступ к компетенциям и технологиям, сконцентрированным в ассоциации «Нефтегазовый кластер», и обеспечит согласованность действий всех участников процесса создания технологий для нефтегазовой отрасли. В ассоциацию входят разработчики и поставщики технологий и оборудования, проектные институты и образовательные центры.



Договор значительно расширяет возможности для испытания технологий, их последующего усовершенствования и тиражирования на действующие и перспективные проекты, реализуемые «Газпром нефтью». Через ассоциацию компания может обращаться с запросом на решение технологических вызовов сразу ко всем ее участникам. Такой подход упростит процесс взаимодействия с потенциальными исполнителями и ускорит процесс создания технологий.



Ассоциация будет подбирать исполнителей и сопровождать разработку технических решений для реализации проектов «Газпром нефти», проводить экспертизу конкурентных преимуществ новой технологии перед мировыми аналогами, оценивать перспективы коммерциализации, наличия ресурсов и компетенций для проведения опытно-промышленных испытаний.



Началом сотрудничества станет проработка технических решений для обустройства месторождений на многолетнемерзлых грунтах и создание технологий для освоения трудноизвлекаемых запасов углеводородов (ТРИЗ).



Алексей Вашкевич, директор по технологическому развитию «Газпром нефти»:

«Значительная часть проектов «Газпром нефти» реализуется за полярным кругом. Добыча в этой части России осложнена не только геологическими вызовами и суровыми климатическими условиями, но и преобладанием многолетнемерзлых грунтов. Объединяя наш опыт и экспертизу с ассоциацией «Нефтегазовый кластер» и правительством Тюменской области, мы сможем подобрать решения для эффективного и, главное, безопасного – для природы и человека – развития масштабных проектов».

Александр Сакевич, генеральный директор Ассоциации «Нефтегазовый кластер»

"Нам важно, что в рамках подписанного договора мы получаем возможность вовлекать участников кластера в процесс создания новых технологий, которые «Газпром нефть» будет реализовывать в своей производственной деятельности. А это значит, что кластер становится технологическим хабом для крупного недропользователя".

Ассоциация «Нефтегазовый кластер» создана при поддержке Правительства Тюменской области и ЯНАО, объединяет различных участников нефтегазового рынка: нефтегазодобывающие предприятия, производителей нефтегазового оборудования, нефтесервисные компании, отраслевые научные институты.