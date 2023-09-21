"Мурманский СПГ" построят на 70-75% из российского оборудования

"Новатэк" планирует построить "Мурманский СПГ" на 70-75% из российского оборудования и комплектующих. Об этом сказал заместитель председателя правления компании Владимир Кудрин, выступая на Промышленно-энергетическом форуме TNF.

"Планируем довести локализацию на следующем проекте - "Мурманский СПГ" до 70-75%. Для него запатентовали технологию на смешанных хладогентах "Арктический Микс", - добавил он.

По его словам, компания сейчас реализует ключевую задачу локализации сложного оборудования для крупнотоннажных СПГ-линий до 7 млн тонн каждая.

Ранее глава "Новатэка" Леонид Михельсон говорил, что компания планирует начать строительство "Мурманского СПГ" с августа 2024 года, когда Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в Мурманской области завершит возведение второй очереди "Арктик СПГ - 2".

"Новатэк" планирует построить завод по сжижению природного газа в Мурманской области из трех линий по 6,8 млн т каждая. Первая может заработать в 2027 году, вторая - в 2029 году.

"Мурманский СПГ" будет использовать электроэнергию с профицитной Кольской АЭС, а газ с завода может вывозиться танкерами без ледового класса. "Новатэк" для проекта намерен использовать собственную ресурсную базу.

О форуме

Промышленно-энергетический форум TNF (ранее - Тюменский нефтегазовый форум) - главная отраслевая площадка в России, объединяющая поставщиков и заказчиков для поиска и реализации совместных решений в энергетике. Форум проходит с 18 по 21 сентября в Тюмени, организаторы ожидают, что участие в нем примут более 10 тыс. гостей. Форум объединил более 80 мероприятий, 700 представителей нефтегазовых компаний, а выставка - 68 компаний-участниц. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.