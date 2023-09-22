Губернатор Брянской области Александр Богомаз и генеральный директор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский провели рабочую встречу, важнейшей темой которой стала подготовка «Брянскэнерго» к предстоящему отопительному сезону.

Отмечалось, что брянский филиал Общества своевременно и в полном объеме выполняет запланированную программу по подготовке к осенне-зимнему периоду.

В продолжение совместных мероприятий главы региона и энергокомпании посетили в Брянской областной больнице электромонтера оперативно-выездной бригады Климовского РЭС «Брянскэнерго» Александра Репича, получившего ранение при исполнении трудовых обязанностей и в настоящее время находящегося на лечении.

Александр Репич более 20 лет трудится в «Брянскэнерго»,пользуется бесспорным авторитетом среди коллег, воспитывает троих детей, в прошлом – сам участник боевых действий, пограничник.

За проявленное мужество и добросовестный труд Александр Богомаз вручил энергетику почетную грамоту Губернатора Брянской области, а Игорь Маковский – нагрудный знак «За профессиональное мастерство» от имени генерального директора ПАО «Россети» Андрея Рюмина. Руководители пожелали скорейшего выздоровления и поздравили героя, который в день посещения отметил свое сорокадвухлетие.

«На плечи энергетиков сейчас легло действительно нелегкое бремя, и они с честью выполняют свой профессиональный долг. Важно, что в сложное для региона время специалисты доказывают свою безусловную готовность прийти на помощь. Жители брянщины гордятся своими земляками-героями, как Александр Репич», – подчеркнул Александр Богомаз.