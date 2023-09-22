Аналитический центр RusCable следит за тенденциями кабельного рынка и делится с подписчиками RusCable.Плюс самой актуальной информацией каждую неделю. Рассказываем, чем запомнились прошедшие пять рабочих дней.
На прошедшей неделе было зарегистрировано 1 декларация о соответствии и 1 сертификат соответствия на кабельную продукцию.
Декларация была зарегистрирована ООО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ".
|№ декларации в реестре
|Дата регистрации декларации
|Окончание действия декларации
|Заявитель
|Изготовитель
|Декларируемая продукция
|Статус испытаний
|РОСС RU Д-CN.РА01.В.36316/23
|15.09.2023
|14.09.2026
|ООО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ"
|Jiangsu XinChangfeng Wire& Cable Co., Ltd.
|Кабели силовые с пластмассовой и бумажной изоляцией для стационарной прокладки на напряжение свыше 1 кВ (до 35 кВ включительно): Кабели силовые на напряжение свыше 1 кВ (до 35 кВ включительно) из сшитого полиэтилена в ПВХ, моделиZRC-YJV (8.7/15kV)
|Испытания не проводились
Заявителями на сертификацию продукции на этой неделе выступил ООО "МИР ТЕХНОЛОГИЙ".
|№ сертификата
|Дата регистрации сертификата
|Окончание действия сертификата
|Заявитель
|Изготовитель
|Сертифицируемая продукция
|РОСС RU С-TR.АБ53.В.00224/23
|22.09.2023
|21.09.2028
|ООО "МИР ТЕХНОЛОГИЙ"
|«UNIKA UNIVERSAL KABLO SAN.VE TIC. A.S.»
|Силовые кабели торговой марки Unika, с медными лужеными токопровозящими жилами, количеством жил от 1 до 3, номинальным сечением от 16 до 300 мм2, с резиновой изоляцией, с экраном и броней, не распространяющие горение
На этой неделе в ЕГРЮЛ было зарегистрировано 1 новое юридическое лицо, специализирующееся на производстве кабельной продукции:
Индекс полимеров в этот аналитический период по сравнению с прошлым не претерпел изменений.
Прошедшая неделя отметилась снижением количества резюме. Индекс занятости населения на сегодня составляет 0,32, что означает, что на каждую вакансию от работодателя в кабельной отрасли приходится около 3 резюме. Количественно зафиксировано сокращение количества резюме на 119 шт., при этом количество вакансий увеличилось на 121 шт.
ТОП-5 самых читаемых новостей недели:
Индекс торговой активности (отношение объявлений “куплю” к “продам”) на этой неделе составил 44,13%, это означает, что на 100 объявлений продавцов приходится около 44 покупателей. Таким образом, индекс торговой активности вырос на 0,02% по отношению к прошлой неделе.
Индекс ВВГ (средняя стоимость ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5) возрос на 7,3%, что является признаком стабилизации рынка и связано с увеличением уровня цен на маркетплейсах.
Согласно данным сервиса RusCable.Тендеры среднее предложение оптовых поставщиков кабельной продукции на этой неделе составило 6365 рублей за 100 метров кабеля – на 12% дешевле, чем на прошлой неделе.
Минимальная средняя цена на ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 среди российских маркетплейсов – 9367 рублей (маркетплейс Ozon). Минимальное предложение среди российских маркетплейсов по итогам недели составило 5734 рубля (маркетплейс Ozon). Индекс маркетплейса (усредненное предложение по пяти крупнейшим маркетплейсам в России: Ozon, Wildberries, AliExpress, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет) возрос на 12% по сравнению с предыдущей неделей.
Предложения дистрибьюторов на протяжении прошедшей недели колебались в диапазоне от 8870 до 10369 рублей за 100 метров кабеля.
Каждую неделю портал RusCable проводит опросы представителей кабельной отрасли на актуальные темы. На прошлой неделе мы поинтересовались у посетителей форума, какой подарок они хотели бы получить в будущем розыгрыше RusCable Live?. Почти половина опрошенных (43,34%) хотели бы получить в качестве приза фирменный мерч от кабельных заводов, в то время как 25,21% респондентов проголосовали за беспроводную колонку. Чуть менее четверти пользователей (21,25%) выбрали подписку RusCable Плюс. И только 10 человек из 100 не готовы участвовать в розыгрыше сейчас.
Аналитика представлена Аналитическим центром RusCable.Ru. Данные актуальны по состоянию на 22 сентября 2023 года.
Вы видите часть этого материала
2500 ₽
11 998 ₽
Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter