Аналитический центр RusCable следит за тенденциями кабельного рынка и делится с подписчиками RusCable.Плюс самой актуальной информацией каждую неделю. Рассказываем, чем запомнились прошедшие пять рабочих дней.

Новая продукция и сертификаты

На прошедшей неделе было зарегистрировано 1 декларация о соответствии и 1 сертификат соответствия на кабельную продукцию.

Декларация была зарегистрирована ООО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ".

№ декларации в реестре Дата регистрации декларации Окончание действия декларации Заявитель Изготовитель Декларируемая продукция Статус испытаний РОСС RU Д-CN.РА01.В.36316/23 15.09.2023 14.09.2026 ООО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ" Jiangsu XinChangfeng Wire& Cable Co., Ltd. Кабели силовые с пластмассовой и бумажной изоляцией для стационарной прокладки на напряжение свыше 1 кВ (до 35 кВ включительно): Кабели силовые на напряжение свыше 1 кВ (до 35 кВ включительно) из сшитого полиэтилена в ПВХ, моделиZRC-YJV (8.7/15kV) Испытания не проводились

Заявителями на сертификацию продукции на этой неделе выступил ООО "МИР ТЕХНОЛОГИЙ".

№ сертификата Дата регистрации сертификата Окончание действия сертификата Заявитель Изготовитель Сертифицируемая продукция РОСС RU С-TR.АБ53.В.00224/23 22.09.2023 21.09.2028 ООО "МИР ТЕХНОЛОГИЙ" «UNIKA UNIVERSAL KABLO SAN.VE TIC. A.S.» Силовые кабели торговой марки Unika, с медными лужеными токопровозящими жилами, количеством жил от 1 до 3, номинальным сечением от 16 до 300 мм2, с резиновой изоляцией, с экраном и броней, не распространяющие горение

Новые компании и предприятия

На этой неделе в ЕГРЮЛ было зарегистрировано 1 новое юридическое лицо, специализирующееся на производстве кабельной продукции:

ООО "АТМОСФЕРА" (ИНН: 9722055319, г. Москва). Основной вид деятельности: Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования.

Рынок полимеров

Индекс полимеров в этот аналитический период по сравнению с прошлым не претерпел изменений.

Индекс занятости и рынок труда

Прошедшая неделя отметилась снижением количества резюме. Индекс занятости населения на сегодня составляет 0,32, что означает, что на каждую вакансию от работодателя в кабельной отрасли приходится около 3 резюме. Количественно зафиксировано сокращение количества резюме на 119 шт., при этом количество вакансий увеличилось на 121 шт.

Самые читаемые публикации портала за неделю

ТОП-5 самых читаемых новостей недели:

Торговая активность и цены на кабель

Индекс торговой активности (отношение объявлений “куплю” к “продам”) на этой неделе составил 44,13%, это означает, что на 100 объявлений продавцов приходится около 44 покупателей. Таким образом, индекс торговой активности вырос на 0,02% по отношению к прошлой неделе.

Индекс ВВГ (средняя стоимость ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5) возрос на 7,3%, что является признаком стабилизации рынка и связано с увеличением уровня цен на маркетплейсах.

Согласно данным сервиса RusCable.Тендеры среднее предложение оптовых поставщиков кабельной продукции на этой неделе составило 6365 рублей за 100 метров кабеля – на 12% дешевле, чем на прошлой неделе.

Розничные цены на кабель

Минимальная средняя цена на ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 среди российских маркетплейсов – 9367 рублей (маркетплейс Ozon). Минимальное предложение среди российских маркетплейсов по итогам недели составило 5734 рубля (маркетплейс Ozon). Индекс маркетплейса (усредненное предложение по пяти крупнейшим маркетплейсам в России: Ozon, Wildberries, AliExpress, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет) возрос на 12% по сравнению с предыдущей неделей.

Цены дистрибьюторов

Предложения дистрибьюторов на протяжении прошедшей недели колебались в диапазоне от 8870 до 10369 рублей за 100 метров кабеля.

Результаты опросов и исследований

Каждую неделю портал RusCable проводит опросы представителей кабельной отрасли на актуальные темы. На прошлой неделе мы поинтересовались у посетителей форума, какой подарок они хотели бы получить в будущем розыгрыше RusCable Live?. Почти половина опрошенных (43,34%) хотели бы получить в качестве приза фирменный мерч от кабельных заводов, в то время как 25,21% респондентов проголосовали за беспроводную колонку. Чуть менее четверти пользователей (21,25%) выбрали подписку RusCable Плюс. И только 10 человек из 100 не готовы участвовать в розыгрыше сейчас.

Аналитика представлена Аналитическим центром RusCable.Ru. Данные актуальны по состоянию на 22 сентября 2023 года.