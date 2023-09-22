27-29 сентября в Уфе пройдут Российский энергетический форум и XXIX международная выставка «Энергетика Урала». Центральным событием станет пленарное заседание на тему «Приоритеты развития энергетической отрасли России: настоящее и будущее». В рамках деловой программы состоится свыше 30 мероприятий: панельные сессии, круглые столы, научно-практические конференции.

Во время торжественного открытия форума в режиме телемоста будет дан старт началу эксплуатации объектов теплоэнергетики и электросетевого комплекса, а также состоится церемония награждения группы работников отрасли.

ООО «БГК», как соорганизатор деловой части форума, 27 сентября приглашает экспертов на круглый стол «Проблемы кадрового обеспечения энергетических предприятий: предпосылки, текущее положение, пути решения». На встрече будут представлены доклады:

Ситуация на рынке труда в отрасли, предпосылки, решения, новые форматы взаимодействия с вузами и ссузами. Интеграция в программы обучения (ООО «БГК»).

Система непрерывной подготовки кадров в АО «СО ЕЭС».

Опыт подготовки кадров для топливно-энергетического комплекса Поволжья и Урала (Казанский государственный энергетический университет).

Федеральный проект «Профессионалитет»: новые возможности для предприятий и ссузов. Проблемы кадрового обеспечения: взгляд со стороны ссуза (Уфимский топливно-энергетический колледж).

Деятельность «Молодежного актива» как способ быстрой адаптации и закрепления молодежи в филиалах ООО «БГК».

28 сентября ООО «БГК» совместно с АО «Уральский турбинный завод» проведёт круглый стол «Вопросы эксплуатации, сервиса и ремонта энергетического оборудования». Запланировано обсуждение следующих тем:

Сервис АО «УТЗ» – комплексный подход к обеспечению эксплуатационной надежности оборудования генерации (АО «Уральский турбинный завод»).

Сервисная стратегия АО «Силовые машины». Подходы и направления развития (АО «Силовые машины»).

Сервис турбин в условиях геополитической турбулентности последнего времени на территории стран СНГ (ТОО «Карагандинский турбомеханический завод»).

Необходимость создания новых форм коопераций в энергетике для развития сервиса энергооборудования в России (ООО «Турбоэнергоремонт»).

Техперевооружение КВОУ ГТУ с монтажом установки охлаждения циклового воздуха испарительного типа (ООО «БГК»).

В тот же день, 28 сентября, ООО «БГК» приглашает экспертов отрасли на круглый стол «Совершенствование теплообменного оборудования турбоустановок ТЭС», в котором примут участие представители Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Всероссийского теплотехнического института, Научно-производственного объединения по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И. И. Ползунова, а также ведущих производителей оборудования. Темы заявленных докладов:

Исследование и разработка новых эжекторов для турбоустановок ТЭС (УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина).

Теплообменное оборудование системы регенерации турбоустановок ТЭС (ОАО «НПО ЦКТИ»).

Разработка, реализация и испытания современных вертикальных подогревателей сетевой воды (ООО «Энерготех-Эжектор»).

Модернизация подогревателей системы регенерации турбоустановок ТЭС (АО «СУЗМК-Инжиниринг»).

Оценка эффективности теплообменного аппарата на линии рециркуляции основного конденсата турбины Т-100-130 (ОАО «ВТИ»).

Результаты внедрения высокоэффективной водовоздушной эжекторной установки для вакуумной системы энергоблока К-300 (Южноуральский государственный университет).

Российское инновационное оборудование ReinnolC для совершенствования теплообменных процессов ТЭС: экспертный взгляд и лучшие практики (ООО «Реиннольц»).

Традиционно в рамках форума ООО «БГК» озвучит итоги научно-технического конкурса среди вузов и ссузов по решению актуальных проблем энергетики, проведёт Энергетический диктант для студентов (совместно с УГНТУ).

Представители энергокомпании примут участие в HR-прожарке и молодёжном дне, а также в других мероприятиях форума.

Мероприятия проходят при поддержке Министерства энергетики РФ и Министерства промышленности и торговли РФ. Организаторами выступают Правительство Республики Башкортостан, Министерство промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан, Башкирская выставочная компания.