Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
27-29 сентября в Уфе пройдут Российский энергетический форум и XXIX международная выставка «Энергетика Урала». Центральным событием станет пленарное заседание на тему «Приоритеты развития энергетической отрасли России: настоящее и будущее». В рамках деловой программы состоится свыше 30 мероприятий: панельные сессии, круглые столы, научно-практические конференции.
Во время торжественного открытия форума в режиме телемоста будет дан старт началу эксплуатации объектов теплоэнергетики и электросетевого комплекса, а также состоится церемония награждения группы работников отрасли.
ООО «БГК», как соорганизатор деловой части форума, 27 сентября приглашает экспертов на круглый стол «Проблемы кадрового обеспечения энергетических предприятий: предпосылки, текущее положение, пути решения». На встрече будут представлены доклады:
28 сентября ООО «БГК» совместно с АО «Уральский турбинный завод» проведёт круглый стол «Вопросы эксплуатации, сервиса и ремонта энергетического оборудования». Запланировано обсуждение следующих тем:
В тот же день, 28 сентября, ООО «БГК» приглашает экспертов отрасли на круглый стол «Совершенствование теплообменного оборудования турбоустановок ТЭС», в котором примут участие представители Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Всероссийского теплотехнического института, Научно-производственного объединения по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И. И. Ползунова, а также ведущих производителей оборудования. Темы заявленных докладов:
Традиционно в рамках форума ООО «БГК» озвучит итоги научно-технического конкурса среди вузов и ссузов по решению актуальных проблем энергетики, проведёт Энергетический диктант для студентов (совместно с УГНТУ).
Представители энергокомпании примут участие в HR-прожарке и молодёжном дне, а также в других мероприятиях форума.
Мероприятия проходят при поддержке Министерства энергетики РФ и Министерства промышленности и торговли РФ. Организаторами выступают Правительство Республики Башкортостан, Министерство промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан, Башкирская выставочная компания.
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