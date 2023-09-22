Специалисты «Мособлэнерго» выполнили капитальный ремонт воздушной линии электропередачи ВЛ-0,4 на улице Покровской в п. Мещерское г. о. Чехов. Энергетиками проведена замена 600 м неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП) с увеличенным сечением и опиловка древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне линии электропередачи.

В результате выполненных работ повышено качество и надежность электроснабжения 30 частных домовладений, запитанных по данной ЛЭП от трансформаторной подстанции ТП-707.

Всего в этом году в г. о. Чехов по программе капитального ремонта отремонтировано 4,9 км кабельных линий электропередачи (100% плана) и 4,5 км воздушных линий (96% плана), завершены работы на 16 из 19 запланированных к ремонту подстанций. В период с сентября по декабрь 2023 года планируется капитально отремонтировать еще 192 м воздушных линий и 3 трансформаторные подстанции, расположенные в г. Чехов и п. Любучаны.