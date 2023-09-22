Министерство энергетики Московской области реализует программу повышения надежности электроснабжения. На данный момент специалисты «Мособлэнерго» выполнили работы на 260 энергетических объектах (подстанции, ЛЭП) по программе повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья. До конца октября 2023 года в Московском регионе запланировано провести работы еще на 19 объектах.

Построено 30 трансформаторных подстанций, запланированных по программе. Наибольший объем по этому виду работ выполнен в Наро-Фоминском г. о. — 5 шт., в Раменском г. о.– 4 шт., г. о. Красногорск — 3 шт., г. о. Кашира — 3 шт.

Выполняются работы по замене опор и провода/кабеля на ЛЭП. На текущий момент заменено 493 из запланированных 567 конструкций, и 72,6 км из 81 км проводов. В лидерах по объемам выполненных работ Раменский г. о. — там заменили на ЛЭП 19,9 км проводов и 126 опор.

Также в рамках программы проводится капитальный ремонт и вводятся в эксплуатацию новые электросетевые объекты. На текущий момент компания построила и реконструировала в округах, вошедших в программу, 69,5 км воздушных и кабельных линий электропередачи. Также реконструировано 25 трансформаторных подстанций. Выдано 12,6 МВА дополнительной трансформаторной мощности. Общий процент выполнения программы надежности составляет 91%.

В этом году программа повышения надежности охватила 26 городских округов Московской области, что на пять округов больше, чем годом ранее. В этих районах было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. Учитывались жалобы на качество электроснабжения и, исходя из них, формировался объем работ.

Программа повышения надежности электроснабжения потребителей реализуется компанией третий год подряд под контролем Министерства энергетики Московской области. В рамках программы выполняются мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. В текущем году в программу вошли следующие городские округа: Домодедово, Ступино, Пушкино, Чехов, Истра, Мытищи, Подольск, Красногорск, Щелково, Электрогорск, Егорьевск, Люберцы, Солнечногорск, Клин, Коломна, Кашира, Воскресенск, Серпухов, Волоколамск, Химки, а также Раменский, Наро-Фоминский, Орехово-Зуевский, Ленинский, Одинцовский, Богородский.

Ранее министр энергетики Московской области Александр Самарин сказал, что в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей в 2023 году заменят 557 опор линий электропередачи, 81 км кабеля и неизолированных проводов, отремонтируют оборудование 35 подстанций, реконструируют 26 и построят 30 новых трансформаторных подстанций, введет 13 МВА трансформаторной мощности.

Программа реализуется в Подмосковье третий год подряд. За это время качество электроснабжения в регионе повысилось в среднем на 20%.