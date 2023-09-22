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На энергоблоке №2 АЭС "Руппур" в рекордный срок завершен монтаж купола наружной защитной оболочки

22 сентября 2023, 13:45 250 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Госкорпорация "Росатом"
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На площадке сооружения АЭС «Руппур» в Народной Республике Бангладеш (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик — Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») завершена установка металлоконструкций купола наружной защитной оболочки (НЗО) в здании реактора энергоблока № 2.

Cпециалисты Инжинирингового дивизиона поставили рекорд – установили купол наружной защитной оболочки за 2 дня. Это самый короткий срок проведения подобного рода операций.

«Мы успешно завершили установку купола наружной защитной оболочки и вскоре начнем его бетонирование. После этого мы сможем приступить к монтажу систем пассивного отвода тепла», — прокомментировал вице-президент АО «АСЭ» – директор проекта по сооружению АЭС «Руппур» Алексей Дерий.

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Метки: АЭС РУППУР, БАНГЛАДЕШ, РОСАТОМ
Отрасль: Атомная промышленность Строительство 

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