На площадке сооружения АЭС «Руппур» в Народной Республике Бангладеш (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик — Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») завершена установка металлоконструкций купола наружной защитной оболочки (НЗО) в здании реактора энергоблока № 2.

Cпециалисты Инжинирингового дивизиона поставили рекорд – установили купол наружной защитной оболочки за 2 дня. Это самый короткий срок проведения подобного рода операций.