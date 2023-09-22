Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
На площадке сооружения АЭС «Руппур» в Народной Республике Бангладеш (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик — Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») завершена установка металлоконструкций купола наружной защитной оболочки (НЗО) в здании реактора энергоблока № 2.
Cпециалисты Инжинирингового дивизиона поставили рекорд – установили купол наружной защитной оболочки за 2 дня. Это самый короткий срок проведения подобного рода операций.
«Мы успешно завершили установку купола наружной защитной оболочки и вскоре начнем его бетонирование. После этого мы сможем приступить к монтажу систем пассивного отвода тепла», — прокомментировал вице-президент АО «АСЭ» – директор проекта по сооружению АЭС «Руппур» Алексей Дерий.
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