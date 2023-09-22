Дубайская государственная DEWA планирует в первом квартале 2025 г. ввести в эксплуатацию гидроэлектростанцию (ГАЭС) в городе Хатта, расположенном на границе с Оманом. Проект мощностью 250 мегаватт (МВт) и стоимостью $369 млн к сегодняшнему дню завершен на 74%.

ГАЭС будет оборудована двумя резервуарами, перепад высот между которыми составит 150 метров. Рядом со строящейся электростанцией расположен солнечный парк Mohammed bin Rashid Al Maktoum мощностью 5 гигаватт (ГВт), который будет обеспечивать энергию для перекачки воды из нижнего резервуара в верхний с помощью туннеля протяженностью 1,2 км. Аккумулируемая вода будет сбрасываться в нижний резервуар в часы повышения энергоспроса, приводя в действие электрогенераторы. По оценке DEWA, коэффициент преобразования накопленной кинетической энергии в электричество составит 78,9%, а емкость хранения энергии составит 1 500 мегаватт-часов (МВт*Ч), что эквивалентно объему потребления электроэнергии в Люксембурге на протяжении четверти суток. Жизненный цикл проекта составит 80 лет.

ГАЭС в городе Хатта станет первой гидроэлектростанцией на территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), где пока что в структуре электрогенерации доминируют ископаемые источники. По данным аналитического центра Ember, на долю газовых теплоэлектростанций (ТЭС) в 2022 г. приходилось 82,5% выработки электроэнергии в ОАЭ, тогда как на долю атомных реакторов приходилось 13%, а на долю солнечных и биомассовых установок – 4,5%. Единственной в стране атомной электростанцией является АЭС «Барака», на которой к сегодняшнему дню действуют три энергоблока общей мощностью 4 гигаватта (ГВт). Строительство четвертого энергоблока уже завершено, его ввод в эксплуатацию намечен на 2024 г.

Ближний Восток пока что не входит в число регионов-лидеров по внедрению низкоуглеродных источников энергии. Косвенно об этом свидетельствует такой показатель, как объем выбросов парниковых газов на 1 киловатт-час (кВт*ч) генерируемой электроэнергии. Если на Ближнем Востоке в 2021 г. на 1 кВт*ч выбросов приходилось в среднем 516 граммов CO2-эквивалента выбросов, то в Латинской Америке – 264 грамма, а в мире в целом – 442 грамма CO2-эквивалента.