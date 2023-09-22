Единую систему стандартизации испытательной базы оборудования и технологий нефтегазовой сферы нужно создать в России для дальнейшего развития отрасли, заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на заседании, посвященном 70-летию со дня открытия Березовского месторождения газа - первого в Западной Сибири.

Разные компании применяют собственные, порой значительно отличающиеся способы при испытании технологий. При этом единая база позволит упростить работу и сэкономить значительное количество ресурсов.

"Безусловно, в России есть потребность в создании единой системы стандартизации испытательной базы. Важно ее сделать на уровне Российской Федерации, а компании чтобы в нее укладывались в рамках своей работы и формировали заказы для подрядчиков. Первостепенная задача сейчас - это сохранение лидерства, обеспечение технологического роста нефтегазового комплекса и решение важнейшей задачи технологического суверенитета", - отметил Якушев на выездном заседании Российского газового общества и Союза нефтегазопромышленников страны, которое прошло в Ханты-Мансийске.

По его словам, сейчас разрабатываются семь дорожных карт, которые лягут в основу дальнейшего развития отраслей. Это основные направления, где есть серьезная зависимость от импорта технологий. Будут определены "якорные" заказчики и исполнители. Приоритет получат технологии добычи трудноизвлекаемых запасов, в том числе в Арктической зоне и на шельфе, оборудование для производства СПГ, а также газохимия. Якушев отметил, по итогам 2022 года практически 40% инвестиций в основной капитал Уральского федерального округа пришлись на нефтегазовый сектор.

В свою очередь губернатор Югры Наталья Комарова сообщила, что на природный газ в автономном округе приходится 2% от общего объема газодобычи - это порядка 800 млн куб. м ежегодно. При этом ресурсный потенциал новых открытий, в том числе и газовых залежей, в перспективных поисковых зонах региона оценивается в 1,2 млрд тонн нефти и 1,4 трлн куб. м газа, отметила она. В структуре добычи газа в регионе, по словам Комаровой, значительную долю занимает ПНГ, его накопленная добыча достигла 1,9 трлн куб. м.

"Еще одно направление - вхождение Березовского и Белоярского районов в Арктическую зону, что значительно расширит возможности для реализации имеющегося научного и промышленного потенциала с учетом специальных режимов, которые предусмотрены для Арктической зоны, добавила она", - отметила она.

Югра является основным нефтедобывающим регионом России, на его долю приходится более 40% общероссийской добычи. В недрах региона сосредоточено 11,7 млрд тонн углеводородов - это порядка 60% остаточных извлекаемых запасов нефти страны, треть из них - трудноизвлекаемые. Доходы от добычи формируют свыше 70% бюджета региона. По данным властей Югры, добыча нефти в регионе в 2022 году достигла 223 млн тонн, что на 3,4% больше, чем в 2021 году.