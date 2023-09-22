Продукция кабельного завода будет представлена на Международной промышленной выставке «Иннопром. Казахстан», которая пройдет с 25 по 27 сентября в Астане. Это событие соберет ведущие предприятия различных отраслей промышленности.

На коллективном стенде Правительства Москвы, организованном Центром «Моспром», будут демонстрироваться разработки нескольких московских заводов, включая «Спецкабель», что позволит представить широкий спектр продукции столичных предприятий.

Одной из главных разработок «Спецкабеля» на выставке станут самые тонкие в мире монтажные оптические кабели, обладающие высокой пропускной способностью и используемые в различных областях, включая телекоммуникации, медицину и науку.

Компания также покажет универсальные кабели СКАБ для экстремальных условий эксплуатации. Изделия обладают повышенной стойкостью к физическим и химическим воздействиям, что позволяет им успешно работать в условиях высоких температур, влажности, агрессивных сред и других неблагоприятных факторов.

Завод «Спецкабель» выпускает как серийную продукцию, так и уникальные изделия под конкретные объекты. Кабели предприятия изготавливаются из сертифицированного сырья и проходят строгие испытания на прочность и устойчивость к различным воздействиям.

Место проведения выставки «Иннопром. Казахстан»: Республика Казахстан, г. Астана, МВЦ «EXPO», пр-т Мангилик Ел, 53/1. Стенд Правительства Москвы №1В2.