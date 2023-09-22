В иркутском поселке Молодежный построят детсад на 140 мест

В поселке Молодежный Иркутского района Иркутской области построят детский сад на 140 мест, сообщает RosTender.info.

Объявлен конкурс на подготовку инженерных изысканий, разработку проектно-сметной и рабочей документации и возведение нового объекта. Прием заявок на участие открыт до 9 октября, на подведение итогов выделят два дня.

С подрядной организацией заключат контракт на 285,5 млн. Учреждение будет располагаться по Совхозной улице. Ожидается, что строительные работы завершатся к концу 2024 года.