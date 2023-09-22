В 84 регионах России – участниках национального проекта «Безопасные качественные дороги» продолжаются масштабные дорожные работы. На сегодняшний день общая площадь укладки асфальтобетона и других типов дорожного покрытия на региональной и местной сети дорог составляет свыше 106,3 млн кв. м. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«В этом году благодаря национальному проекту планируем ввести в эксплуатацию свыше 6,4 тыс. объектов на региональной и местной сети дорог, общая площадь дорожного покрытия которых составит свыше 145 млн кв. м. Это значимые для населения объекты, которые необходимы для единого транспортного сообщения городских районов, райцентров, важных социальных и туристических объектов. На сегодняшний день дорожники завершили работы на 73,2%, а в эксплуатацию введено более 2,3 тыс. объектов», – сказал Марат Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что дорожные работы, которые запланированы на 2023 год, уже завершены в Белгородской и Пензенской областях, а также в Республике Ингушетия и Чеченской Республике. Ещё в 27 субъектах укладка покрытия выполнена более чем на 80%.

Так, во Владимире Владимирской области полностью завершён ремонт объектов нацпроекта, основная часть которых ведёт к достопримечательностям. Также завершён ремонт объектов в Гусь-Хрустальном, Судогодском и Муромском районах, в городах Судогда, Суздаль, Камешково, Собинка, Лакинск и пгт Ставрово. Общая доля укладки верхних слоёв дорожного покрытия на объектах нацпроекта в регионе составляет 92%.

Укладка дорожного покрытия в Пермском крае выполнена на 97%, в эксплуатацию введено 47 объектов. Всего там запланировано привести к нормативам 55 участков дорожной сети общей протяжённостью свыше 70 км, а также 19 искусственных сооружений (свыше 1,6 тыс. пог. м).

В Республике Дагестан укладка дорожного покрытия выполнена на 83%. Одним из самых значимых объектов этого года стал ремонт трассы Урма – Губден на участке 14-й км – 30-й км. Дорога является одним из основных маршрутов транспортно-логистического комплекса республики, соединяет горные районы с Махачкалой, имеет ключевое значение для социально-экономического развития Дагестана.