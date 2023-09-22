На Нижне-Бурейской ГЭС завершили капремонт гидроагрегата №3

На Нижне-Бурейской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») выполнили первый плановый капитальный ремонт гидроагрегата №3. Это повысило надежность и эксплуатационные характеристики гидроагрегата и вспомогательного оборудования.

Специалисты Зейского филиала «Гидроремонт-ВКК» (входит в Группу РусГидро) произвели контроль и диагностику узлов и деталей оборудования, восстановили поверхности лопастей рабочего колеса, провели регулировку нагрузки на сегменты подпятника и выравнивание уклона вала, заменили втулки скольжения маслоприемника.

На генераторе гидроагрегата выполнили частичную переклиновку и ремонт межполюсных соединений ротора. Узлы агрегата обработали антикоррозийной защитой. Также в перечне выполненных работ - модернизация дренажной системы отвода воды с крышки турбины.

Ежегодно Гидроремонт-ВКК (входит в Группу РусГидро) делает порядка 50 капитальных ремонтов гидроагрегатов на объектах энергохолдинга.

Нижне-Бурейская ГЭС входит в состав каскада ГЭС на реке Бурея. Она выступает контррегулятором для расположенной выше по течению Бурейской ГЭС и предназначена для наиболее рационального регулирования стока и выработки электроэнергии для регионов Дальнего Востока.