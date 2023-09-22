С начала 2023 года специалисты Армавирского филиала компании «Россети Кубань» обеспечили подключение к электросетям и увеличение мощности более 680 потребителей в Новокубанском, Отрадненском, Кавказском, Гулькевичском и Успенском районах края. Среди заявителей – бытовые потребители, учреждения здравоохранения, образования и крупные агропромышленные предприятия. Общий объем мощности, предоставленный новым абонентам, превысил 12 МВт.

Для подключения потребителей энергетики построили и реконструировали более 40 энергообъектов, ввели в эксплуатацию четыре комплектные трансформаторные подстанции и пять км новых воздушных линий электропередачи.

Так, в селе Новосельское Новокубанского района энергетики присоединили к электросетям строящееся здание офиса врача общей практики (ВОП). Предоставленная мощность составила 40 кВт. Для обеспечения новой амбулатории сетевой инфраструктурой специалисты энергокомпании построили линию электропередачи 0,4 кВ протяженностью более 300 м и установили цифровой прибор учета электроэнергии. Будущий ВОП запитали от подстанции 35 кВ «Глубокая».

Дополнительной мощностью объемом более чем 145 кВт обеспечили общеобразовательные учреждения в хуторе Тельман и поселке Ботаника Гулькевичского района. В процессе технологического присоединения объектов специалисты используют современные материалы и технологии: интеллектуальные узлы учёта электроэнергии с автоматической передачей данных, а также высоконадежный и безопасный самонесущий изолированный провод, который обладает повышенной износостойкостью, устойчивостью к ветровым нагрузкам и обледенению.

– Строительство и развитие объектов социальной сферы имеет жизненно важное значение для региона и его жителей. Поэтому процедура техприсоединения новых учреждений, в частности, возводимых в рамках реализации национальных проектов, находится у нас на особом контроле. Крайне важно, чтобы медицинские и детские учреждения были своевременно обеспечены энергомощностями, – подчеркивает исполняющий обязанности директора Армавирских электрических сетей Александр Попов.

Прием заявок на техприсоединение действует на Едином портале электросетевых услуг «Портал-ТП.РФ». Потребители также могут найти всю информацию по вопросам электроснабжения и оказания дополнительных услуг на официальном сайте «Россети Кубань». Консультацию специалистов можно получить по телефону единого контакт-центра 8-800-220-0-220.