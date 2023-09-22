Для выдачи мощности новому учебно-тренировочному комплексу «Россети Московский регион» смонтировали 25 кабельных линий 0,4-10 кВ, в том числе с применением метода горизонтально-направленного бурения. Это позволило избежать повреждений дорог и тротуаров при прокладке проводов.

Кроме того, энергетики реконструировали четыре кабельные линии низкого напряжения и подстанцию. На объекте заменили два трансформатора на более мощные аналоги, установили новые комплектные распределительные устройства и автоматизированные приборы учета.

Максимальная мощность присоединения – 480 кВт. Электроснабжение будет осуществляться по второй категории надежности: в случае технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.

Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко» строится на западе Москвы в районе Тропарево-Никулино. В составе комплекса – две ледовые арены, хореографический и тренажерные залы, медицинский кабинет и гостиница, где будут останавливаться спортсмены и тренеры из других городов.

Электроснабжение спортивных объектов – одна из важных задач Группы «Россети». Только в столичном регионе за последние годы реализовано несколько крупных проектов: к сетям подключены Международный центр самбо и центр бокса в Лужниках и ледовый дворец «Самбо-70» на юго-западе Москвы.