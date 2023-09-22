Технологические дни TNF прошли с успехом

От обсуждения к действию — так можно в целом охарактеризовать Технологические дни в рамках Промышленно-энергетическом форума TNF-2023. Этот уникальный формат предполагает встречу представителей компаний-заказчиков с производителями и поставщиками оборудования и материалов, исследователями и разработчиками решений, отвечающих конкретным запросам. Последние представляют им свои проекты, заранее отобранные экспертами Нефтегазового кластера.

В этому году было подано 270 заявок на участие. Из них было отобрано 56. Они были представлены компаниям «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «НОВАТЭК» и «ЛУКОЙЛ».

«Здесь собираются те, кто знает, что им нужно, и те, кто знает, как это обеспечить. Это очень полезно, - отмечает один из участников Технологических дней Станислав Александров, руководитель направления проектных продаж компрессорного завода «АРСМАШ». - Поэтому впечатления от участия самые позитивные».

Проект, который представлял Станислав Александров, предполагает реверсинжиниринг винтовых блоков импортных компрессоров, которые на сегодняшний день ушли с рынка.

«Наша разработка поможет компаниям, эксплуатирующим такое оборудование, продлить ресурс импортных компрессорных станций и затем плавно, поэтапно заменить импортную компрессорную станцию на отечественную. В том числе с нашей помощью», - пояснил он.

По словам Станислава, одна встреча с потенциальными клиентами уже запланирована.

Еще один участник Технологических дней Сергей Кашкин, директор по развитию ООО «ОВИНОН», представлял проект производства мультипликаторов и редукторов для СПГ.

«Проблематика, с которой мы работаем, не новая. Это импортозамещение. Начинали с ремонта импортных запчастей, но ремонтировать чужое надоело, решили делать свое, - рассказал он. - Разработали собственное решение полностью на отечественных комплектующих. Первые поставки этого изделия уже идут. Через какое-то время сможем сказать о результатах нашей работы».

Сергей Кашкин добавил, что на обсуждении была благосклонная публика, звучали вопросы. Технические же детали проекта все заинтересованные смогут прояснить после форума, прислав запрос производителям.

Напомним, что представители разработчиков и фирм, чьи проекты выбраны в ходе Технологических дней имеют возможность получать инвестиции от правительства и участвовать в «дорожных картах».