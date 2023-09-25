АО "ЛОЭСК" ведет подготовку к ОЗП 2023-2024

В техническом блоке компании сообщили, что с участием всех филиалов компании работает штаб по подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду.

«В ходе подготовки уже отремонтировано 83 силовых трансформатора, 199 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, выполнена расчистка трасс воздушных линий в объеме 31,4 га, проведены осмотры и ремонты кабельных линий электропередачи на протяжении 7,4 км», - рассказали в компании.

Первым делом мы проводим плановые испытания и измерения электротехнического оборудования, ремонтируем силовые трансформаторы, формируем аварийный запас, проводим анализ схем электроснабжения социально значимых и особо важных объектов, согласовываем точки подключения РИСЭ на случай нештатных ситуаций.

Принятие таких мер позволит АО «ЛОЭСК» комплексно подготовиться к периоду пиковых нагрузок на сетевую инфраструктуру. Кроме того, компания строго следует рекомендациям надзорных органов и все работы выполняются в соответствии с утвержденными планами. Эти меры направлены на обеспечение эффективной и надежной работы электросетей в отопительный сезон 2023-2024 годов.