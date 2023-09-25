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Компания "Сладкая жизнь", занимающаяся поставками кондитерских изделий, планирует построить производственно-складской комплекс в индустриальном парке "Есипово" на территории Солнечногорского округа Подмосковья. Инвестиции в проект оцениваются более чем в 800 млн рублей, сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
"Общий объем инвестиций в реализацию проекта компании "Сладкая жизнь" составит более 800 млн рублей. На производстве будет создано 240 рабочих мест для жителей Солнечногорского городского округа и близлежащих муниципалитетов Подмосковья. Запустить предприятие инвестор планирует в IV квартале 2027 года", - сказала она.
В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья пояснили, что компания "Сладкая жизнь" поставляет жевательные резинки, мармелад, суфле и карамель практически во все крупнейшие федеральные торговые сети России. Приступить к строительству производственно-складского комплекса инвестор планирует весной следующего года.
По данным пресс-службы, в ходе реализации инвестпроекта на территории индустриального парка будет построен современный логистический и производственно-складской комплекс, который будет поделен на зоны: транспортную, производственную и складскую. Особое внимание будет уделено именно складским помещениям - они будут оснащены модульным оборудованием для многоярусного, стеллажного и штабельного хранения продукции.
"Строительство нового производственно-складского комплекса площадью 10 тыс. кв. м позволит значительно увеличить мощности и оборот поставляемых в торговые сети товаров, а также запустить собственное производство подарочной продукции из кондитерских изделий - букеты, корзины и так далее. Предприятие в индустриальном парке "Есипово" будет вводиться в работу поэтапно, запуск в работу первой очереди намечен на конец 2025 года", - процитировали в министерстве гендиректора Корпорации развития Подмосковья Владимира Слипенькина.
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