Компания "Сладкая жизнь", занимающаяся поставками кондитерских изделий, планирует построить производственно-складской комплекс в индустриальном парке "Есипово" на территории Солнечногорского округа Подмосковья. Инвестиции в проект оцениваются более чем в 800 млн рублей, сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

"Общий объем инвестиций в реализацию проекта компании "Сладкая жизнь" составит более 800 млн рублей. На производстве будет создано 240 рабочих мест для жителей Солнечногорского городского округа и близлежащих муниципалитетов Подмосковья. Запустить предприятие инвестор планирует в IV квартале 2027 года", - сказала она.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья пояснили, что компания "Сладкая жизнь" поставляет жевательные резинки, мармелад, суфле и карамель практически во все крупнейшие федеральные торговые сети России. Приступить к строительству производственно-складского комплекса инвестор планирует весной следующего года.

По данным пресс-службы, в ходе реализации инвестпроекта на территории индустриального парка будет построен современный логистический и производственно-складской комплекс, который будет поделен на зоны: транспортную, производственную и складскую. Особое внимание будет уделено именно складским помещениям - они будут оснащены модульным оборудованием для многоярусного, стеллажного и штабельного хранения продукции.