Сегодня в Астане (Казахстан) начала работу первая Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Казахстан». На площади более 12 000 кв. м свои проекты презентуют Министерство промышленности и торговли России и Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, а также ведущие промышленные и инновационные компании двух стран.

Среди них – Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ». Сотрудники Завода проводят презентацию кабельно-проводниковой продукции, отвечают на вопросы посетителей выставки, активно устанавливают партнерские отношения с будущими заказчиками и поставщиками сырья.

Участие в выставке поможет Кабельному Заводу «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» в кратчайшие сроки выйти на новый уровень промышленной кооперации и завоевать многопрофильный и быстрорастущий рынок Казахстана.

Выставка продлится до 27 сентября. Ждем вас в Международном выставочном центре «ЕХРО».