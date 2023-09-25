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Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" на выставке "ИННОПРОМ. Казахстан"

25 сентября 2023, 16:30 251 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"
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Сегодня в Астане (Казахстан) начала работу первая Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Казахстан». На площади более 12 000 кв. м свои проекты презентуют Министерство промышленности и торговли России и Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, а также ведущие промышленные и инновационные компании двух стран.

Среди них – Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ». Сотрудники Завода проводят презентацию кабельно-проводниковой продукции, отвечают на вопросы посетителей выставки, активно устанавливают партнерские отношения с будущими заказчиками и поставщиками сырья.

Участие в выставке поможет Кабельному Заводу «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» в кратчайшие сроки выйти на новый уровень промышленной кооперации и завоевать многопрофильный и быстрорастущий рынок Казахстана.

Выставка продлится до 27 сентября. Ждем вас в Международном выставочном центре «ЕХРО».  

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Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, ИННОПРОМ, КАЗАХСТАН
Отрасль: Кабельная промышленность 
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