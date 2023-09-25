Во всех промышленных механизмах используются различные компоненты, и неотъемлемой деталью является подшипник. Отличается изделие простой конструкцией, практичностью, универсальностью и долговечностью. Приобретая расходник, важно обращать внимание на назначение, технические характеристики, материал исполнения, размер и тип. Производители предлагают подшипники в различном исполнении, отличающиеся видами.

Шариковый подшипник – распространенное изделие в промышленности

Шариковый подшипник представляет собой деталь вращающего механизма, состоящую из шариков и стальных колец. При этом внешнее кольцо расположено на самой опоре, а внутреннее – закреплено на валу. Это одна из наиболее востребованных и популярных разновидностей в промышленности. Быстроходность при интенсивных нагрузках – особенность изделий.

Если говорить о кольцах, то они выполнены из высококачественной углеродистой стали. Для увеличения твердости материала производитель закаляет его до показателя в 50-60 HRC. При этом шары выполнены из износостойкой хромистой стали. Кроме этого, производитель может вводить такие добавки, как:

стекло;

нержавеющая сталь;

керамика;

полимеры.

Все компоненты производятся по особой технологии, процесс которой состоит из нескольких сложных этапов. И здесь именно создание шаров – наиболее сложный момент.

Слабый нагрев, возможность работы на повышенных оборотах, минимальные затраты на трение, бесшумная работа – преимущества и особенности шариковых подшипников.

Классификация и область использования подшипников

Воспринимаемая нагрузка – основной признак, по которому классифицируются изделия. При этом комплектующие разделяются на упорные, радиальные и радиально-упорные разновидности. Кроме этого, детали механизма различают по материалу и численности внутренних рядов. Покупать и подбирать устройства нужно в зависимости от цели применения.

Упорные подшипники применяются в процессе осевых нагрузок, которые идут по оси вращения. Радиальные детали предназначены для нагрузок, поступающих к оси под прямым углом. А вот последний тип устанавливают в сложных механизмах с комбинированными нагрузками, которые направлены под углом к оси.

При этом шариковые подшипники незаменимы в устройствах с минимальными нагрузками. Но деталь дополнительно может использоваться в различных отраслях, куда входят:

цветная металлургия;

выпуск медицинских изделий и приборов;

автомобилестроение;

оборудование для пищевой промышленности.

Конструкцией подшипника предусмотрена такая деталь, как сепаратор. Подобный элемент выполняет роль барьера, предотвращающего столкновение тел качения друг с другом. Расположен последний между стальными шариками. Это основная деталь всего механизма, без которой невозможна слаженная работа.

Производитель предлагает точные, прочные, износостойкие и термостойкие детали.

Разновидности и особенности подшипников: в чем преимущества

Существует много видов подшипников, которые в свою очередь разделяются на типы и подтипы по своему назначению. К наиболее популярным видам можно отнести радиальные и радиально-упорные изделия. Первые состоят из уплотнения, защитного экрана и стопорных колец. При этом компоненты с легкостью выдерживают повышенные нагрузки.

Радиально-упорные типы подшипников сконструированы таким образом, что детали с легкостью воспринимают комбинированные нагрузки. Используются компоненты в разных конструкциях, где предусмотрено уплотнение или экранирование. Основным материалом в производстве являются нержавеющая сталь, керамические элементы, пластик, которые покрываются хромом.

При выборе изделия важно обращать внимание на материал, из которого они изготовлены, также важны такие показатели, как грузоподъемность, конструкция и размер. Подшипник должен соответствовать своему применению в зависимости от технических параметров. Детали соответствуют установленному ГОСТу, легко демонтируются и устанавливаются, могут воспринимать увеличенные нагрузки.