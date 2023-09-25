В пятницу, 22 сентября, Томсккабель представил свои текущие вакансии и возможности трудоустройства в компанию на ярмарке вакансий, организованной Кадровым центром «Работа России».

В ходе мероприятия томичи узнали информацию о деятельности компании, характере и условиях работы, социальной поддержке сотрудников, требованиях к кандидатам на трудоустройство.

Посмотреть вакансии можно на сайте.

Резюме отправлять на почту: personal@tomskcable.ru

Справки по телефону: +7 (3822) 31-15-60

Собеседование проходит по адресу: ул. Смирнова,3 (ост. Бетонный завод), понедельник-пятница с 8:00-17:00, обед с 12:00 до 13:00