Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 
  • Главная
  • Новости
  • Компании
  • Томсккабель представил свои текущие вакансии и возможности трудоустройства в компанию на ярмарке вакансий

Томсккабель представил свои текущие вакансии и возможности трудоустройства в компанию на ярмарке вакансий

25 сентября 2023, 16:44 250 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ООО "Томсккабель"
Авторы и источники / Правообладателям

В пятницу, 22 сентября, Томсккабель представил свои текущие вакансии и возможности трудоустройства в компанию на ярмарке вакансий, организованной Кадровым центром «Работа России».

В ходе мероприятия томичи узнали информацию о деятельности компании, характере и условиях работы, социальной поддержке сотрудников, требованиях к кандидатам на трудоустройство.

Посмотреть вакансии можно на сайте.

Резюме отправлять на почту: personal@tomskcable.ru

Справки по телефону: +7 (3822) 31-15-60

Собеседование проходит по адресу: ул. Смирнова,3 (ост. Бетонный завод), понедельник-пятница с 8:00-17:00, обед с 12:00 до 13:00

Обсудить на форуме
Метки: ТОМСККАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
TOMK
7.64

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Компании
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Кабельный капитал УНКОМТЕХ
+