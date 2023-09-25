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В Иркутске до конца года появится новый детский сад

25 сентября 2023, 14:00 311 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"
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Фото: АО «Сибирский Проектный Институт»

Фото: АО «Сибирский Проектный Институт»

Государственное автономное учреждение Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство детского сада на 150 мест в микрорайоне Нижняя Лисиха города Иркутска. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ. Строительство трёхэтажного объекта пройдет в рамках реализации национального проекта «Демография».

В новом здании обустроят группы пребывания детей, музыкальный и спортивный залы, кружковое помещение, кабинет логопеда, медицинский пункт. Также оборудуют пищевой блок, прачечную, установят лифт и систему охраны. Территорию детского сада благоустроят. Здесь появятся современные игровые и спортивные площадки с теневыми навесами.*

Застройщик – МКУ «Управление капитального строительства города Иркутска». Проектировщик – Акционерное общество «Сибирский Проектный Институт».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.

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Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА
Отрасль: Строительство 

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