В Иркутске до конца года появится новый детский сад

Государственное автономное учреждение Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство детского сада на 150 мест в микрорайоне Нижняя Лисиха города Иркутска. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ. Строительство трёхэтажного объекта пройдет в рамках реализации национального проекта «Демография».

В новом здании обустроят группы пребывания детей, музыкальный и спортивный залы, кружковое помещение, кабинет логопеда, медицинский пункт. Также оборудуют пищевой блок, прачечную, установят лифт и систему охраны. Территорию детского сада благоустроят. Здесь появятся современные игровые и спортивные площадки с теневыми навесами.*

Застройщик – МКУ «Управление капитального строительства города Иркутска». Проектировщик – Акционерное общество «Сибирский Проектный Институт».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.