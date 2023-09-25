О реализации более 30 проектов импортозамещающих промышленных производств губернатор Краснодарского края рассказал журналистам.

– В реализации и на стадии разработки в крае – более 30 проектов по созданию или развитию импортозамещающих производств на сумму порядка 25 миллиардов рублей. Это предприятия, работающие в приоритетных для нашего региона отраслях – радиоэлектронике, машиностроении, химической, легкой, фармацевтической промышленности, лесопромышленном комплексе. Такая продукция востребована на российском рынке. К примеру, в Северском районе создают уникальное на уровне страны предприятие по выпуску аморфного диоксида кремния и активированного угля из рисовой лузги. Завод строят с господдержкой края – финансируем до 30 процентов затрат на его реализацию. Уже направили свыше 45,6 миллиона рублей. Для нашего региона это нужный проект – высокочистый кремний производится из рисовой лузги экологически чистым способом. Спектр применения выпускаемого материала очень широк – от микроэлектроники, производства стройматериалов, лакокрасочной продукции до пищевой промышленности, – сказал Вениамин Кондратьев.

Технологию переработки рисовой лузги для производства диоксида кремния разработали совместно с МГУ им. Ломоносова. Оборудование завода способно выпускать аморфный диоксид кремния чистотой 99,99 процента – такой продукт не производится сейчас нигде в России. С выходом на проектную мощность объем производства диоксида кремния составит 540 тонн в год.

Соглашение о реализации проекта администрация Краснодарского края подписала с предприятием «Райс-Ашти» управляющей компании «ХИМРУСАГРО» на выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге. Инвестор намерен вложить в строительство завода более 650 млн рублей.

Вениамин Кондратьев добавил, что управляющая компания планирует построить в крае еще один завод, где будут выпускать акриловые сополимеры. К реализации этого проекта планируют приступить в середине 2024 года. Акриловые сополимеры применяются во многих отраслях промышленности, в том числе при производстве гигиенических изделий, материалов для водоочистки и водоподготовки, нефте- и горнодобывающей отрасли, для производства клеев, в косметологии и в других производствах. В России зависимость от импорта такой продукции составляет более 60%.

Для инвесторов, реализующих в Краснодарском крае проекты в сфере импортозамещения, действует система субсидирования и льготного заемного финансирования. Разработаны и уникальные для России меры поддержки. Помимо финансирования из краевого бюджета до 30% затрат на создание импортозамещающих производств, это льготный заем по программе «Импортозамещение» Фонда развития промышленности региона. Практически в рассрочку под 0,1% годовых фонд предоставляет до 200 млн рублей.