На более чем 40 процентах первого пускового комплекса уложен верхний слой покрытия из асфальтобетона, и там уже наносят дорожную разметку.



Активно идет обустройство нового участка М-11 «Нева». Строители монтируют опоры под автоматизированную систему управления дорожным движением (АСУДД), устанавливают фундамент под опоры освещения, забивают сваи для установки шумозащитных экранов. Идет возведение пунктов взимания платы (ПВП) для проезда по обходу Твери.



Ведется работа на искусственных сооружениях, в том числе и на двух мостах через реку Тверцу, которые станут частью первого пускового комплекса. На одном из мостов через Тверцу, где надвижку завершили в июле этого года, идут работы по устройству проезжей части. В октябре 2023 года планируется выполнить второй этап надвижки пролетного строения моста через Волгу.

Он возводится в рамках второго этапа строительства обхода. Завершить надвижку на нем планируется к середине лета 2024 года, а осенью того же года начнется укладка асфальта.

Протяженность моста через Волгу составит 738 метров, а вес металлоконструкций – порядка 6,2 тыс. тонн. Запустить движение по сооружению планируется в конце 2024 года. Строительство обхода Твери протяженностью 64 км стартовало весной 2022 года. Запустить движение по всей протяженности участка планируется в 2024 году. С открытием обхода будет обеспечен бесшовный проезд по М-11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом. Время в пути между столицами сократится с 6 до 5 часов.