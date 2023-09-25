Сегодня производители кабельно-проводниковой продукции вынуждены защищать свою деловую репутацию, предупреждая заказчиков о встречающихся предложениях контрафактной кабельной продукции. Участившиеся случаи появления контрафакта на рынке заставляет разработчиков оригинальной продукции вести жесткую защиту своих законных прав и интересов. Именно поэтому на заводе ООО НПП «ИНТЕХ» была запущена современная система автоматической идентификации кабельно-проводниковой продукции.

Вся номенклатура нашего завода проходит специальную процедуру, которая дает возможность идентифицировать товар, что обеспечивает удобство и безопасность для наших заказчиков.

Внедрение данной системы позволяет своевременно получить информацию о товаре (все производственные данные), данные об отгрузке, его местонахождении в данный момент и точном количестве. Таким образом, мы защищаем нашего заказчика от контрафактных поставок запатентованных торговых марок "ИнСил", "КуПе", "МКПс".

Безопасность и качество – основной приоритет ООО НПП «ИНТЕХ». Наш долг предостеречь покупателей от контрафактных подделок, которые сегодня имеют место на рынке кабельной продукции.