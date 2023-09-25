Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» провела в Новосибирске партнерское мероприятие с участием крупнейших российских предприятий, участвующих в цепочке производства и потребления литиевой продукции - от добычи сырья до выпуска высокотехнологичных литий-ионных батарей.

В Новосибирске расположено одно из флагманских предприятий Росатома - ПАО «НЗХК» (Новосибирский завод химконцентратов), которое входит в число крупнейших в мире заводов по фабрикации ядерного топлива, а также является ведущим российским производителем и экспортером особо чистой литиевой продукции (металлического лития, гидроксида лития-7 и других литиевых соединений). В сентябре 2023 году одному из старейших предприятий российской атомной отрасли исполнилось 75 лет.

Участники мероприятия – всего около 100 представителей российской промышленности и науки – посетили литиевое производство Новосибирского завода химконцентратов. На следующий день состоялась конференция АО «ТВЭЛ» на тему «Новый этап в развитии промышленности России: перспективы создания полной литиевой цепочки», в которой также принял участие заместитель директора Департамент металлургии и материалов Минпромторга России Владислав Демидов.

Эксперты обсудили ситуацию на мировых рынках литиевой продукции, а также перспективы развития отрасли в России, включая разработку литиевых месторождений, создание новых производств литиевой продукции недостающих переделов, выпуск литий-ионных батарей и электротраспорта, а также существующие барьеры, пути их преодоления, меры господдержки, вопросы финансирования проектов и подготовки кадров.

Директор бизнес-направления «Специальная химия» АО «ТВЭЛ» Михаил Метелкин отметил, что динамичное развитие электротранспорта и систем накопления энергии в мире провоцирует спрос на литиевую продукцию по всей цепочке. В России драйвером такого внутреннего спроса также выступают проекты строительства новых мощностей по производству накопителей энергии, которые реализует Росатом в лице ООО «РЭНЕРА» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ»). Вместе с тем, в настоящее время в стране отсутствует промышленное производство необходимой химической продукции одного из промежуточных переделов (т.н. активных материалов), которая стала бы сырьем для ключевых компонентов ячеек литий-ионных батарей - катодных и анодных материалов, а также электролитов (ПАО «НЗХК» в настоящее время выпускает продукцию более раннего звена - химико-металлургического передела).

Топливная компания ТВЭЛ планирует в ближайшие годы начать производство активных компонентов для литиевых аккумуляторных батарей, которые используются в современных электромобилях. При этом для создания мощностей по выпуску новых продуктов требуется не только государственная поддержка и собственные инвестиции, но и широкая межотраслевая кооперация, объединение усилий всех участников рынка. Кроме того, важное значение для перспектив отрасли имеют вопросы утилизации и рециклинга отработавших литий-ионных батарей.

Начальник отдела развития технологий новых материалов и веществ Госкорпорации «Росатом» Дмитрий Иванец рассказал о реализации стратегических документов, подписанных между Росатомом и Правительством России. Два из них касаются развития литиевой тематики: соглашение по направлению «Технологии новых материалов и веществ» (трек «Редкие и редкоземельные металлы»), а также Дорожная карта развития высокотехнологичной области систем накопления электроэнергии. Вместе эти два документа охватывают всю литиевую цепочку: первый – от добычи до получения карбоната и гидроксида лития, второй – от солей лития до готовых литий-ионных батарей. Таким образом, именно у Росатома есть возможность «сшивать» литиевую производственную цепочку в России при помощи партнеров, учитывать потребности и возможности каждого из переделов.

«Нам удалось рассчитать баланс потребностей в литиевом сырье и продукции, в Росатоме есть понимание, как мы обеспечены литием до 2035 года, за счет чего мы обеспечены, кто наши поставщики и потребители. Это позволяет строить долгосрочные планы по развитию каждого направления. Государство также оказывает нам значительную поддержку. В соответствии с поручениями Президента России, которые были выданы год назад по итогам совещания с Правительством, в реализацию соглашений по развитию высокотехнологичных направлений со стороны государства должно быть вложено не менее 100 млрд рублей», - отметил Дмитрий Иванец.

Директор по стратегическим проектам и коммуникациям АО «Техснабэкспорт» Евгений Пальчиков сделал общий обзор ситуации на мировых рынках литиевой продукции, а также рассказал о стратегии Росатома по развитию литиевого направления. По экспертным оценкам мировой спрос на литиевое сырье уже к 2030 году вырастет в 4 раза – с 660 тыс. тонн литиевого концентрата в 2022 году до почти 2,7 млн тонн. В свою очередь, Росатом работает над созданием собственной сырьевой базы лития, цепочки химических переделов, производства систем накопления энергии, а также развивает направление электродвижения, продукция которого также имеет экспортный потенциал.

Отдельное внимание было уделено развитию литиевых месторождения в России. В феврале 2023 года ООО «Полярный литий», совместное предприятие «Норникеля» и Горнорудного дивизиона Росатома, получило право пользования крупнейшим в России месторождением лития — Колмозерским. Проект разработки этого месторождения в Мурманской области предполагает выпуск карбоната и гидроксида лития в объеме 45 тыс. тонн в год. В ходе дискуссии Михаил Метелкин выразил мнение, что добытый в России литий может начать поступать на перерабатывающие производства в горизонте 5-10 лет.

Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет Росатому и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.

Инновационные технологии Росатома основаны на передовых достижениях российской атомной науки и в полной мере отвечают актуальной ESG-повестке. Достигнутые результаты – это труд тысяч высококвалифицированных профессионалов, которые работают в интересах экономической стабильности России. Четкое взаимодействие промышленных предприятий с научно-исследовательскими институтами помогает укреплять технологический суверенитет страны, повышать конкурентоспособность отечественной атомной отрасли.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов.

В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru