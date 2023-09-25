"Россети" модернизировали ЛЭП 500 кВ "Златоуст – Челябинская"

Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала провели ряд работ на линии электропередачи (ЛЭП) 500 кВ «Златоуст – Челябинская». Она имеет большое значение для перетока электроэнергии между Уральской и Центральной энергосистемами России, а также питает потребителей Челябинской области, включая один из старейших металлургических заводов Южного Урала.

На ЛЭП 500 кВ «Златоуст – Челябинская» были заменены гасители вибрации на четырех опорах, проведен ремонт грозотроса и установлены новые разрядные рога. Это необходимо для повышения надежности энергоообъектов и их устойчивости перед погодными явлениями.

Кроме того, энергетики провели подрезку крон более 50 деревьев, чтобы повысить надежность электроснабжения в осенне-зимнем периоде.

Протяженность линии электропередачи 500 кВ «Златоуст – Челябинская» составляет 115,5 км.