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"Россети" модернизировали ЛЭП 500 кВ "Златоуст – Челябинская"

25 сентября 2023, 13:30 308 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО "Россети"
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Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала провели ряд работ на линии электропередачи (ЛЭП) 500 кВ «Златоуст – Челябинская». Она имеет большое значение для перетока электроэнергии между Уральской и Центральной энергосистемами России, а также питает потребителей Челябинской области, включая один из старейших металлургических заводов Южного Урала.

На ЛЭП 500 кВ «Златоуст – Челябинская» были заменены гасители вибрации на четырех опорах, проведен ремонт грозотроса и установлены новые разрядные рога. Это необходимо для повышения надежности энергоообъектов и их устойчивости перед погодными явлениями.

Кроме того, энергетики провели подрезку крон более 50 деревьев, чтобы повысить надежность электроснабжения в осенне-зимнем периоде.

Протяженность линии электропередачи 500 кВ «Златоуст – Челябинская» составляет 115,5 км.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС УРАЛА, ЛЭП, 500 КВ
Отрасль: Электроэнергетика 

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