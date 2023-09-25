Завершены работы по замене изоляторов на линии электропередачи 220 кВ «Угличская ГЭС – Заря 1 цепь». 540 фарфоровых изделия заменены их современными аналогами, выполненными из закаленного стекла. В результате значительно повышена надежность схемы выдачи мощности Угличской ГЭС в Московскую энергосистему, а также электроснабжения потребителей Сергиево-Посадского, Пушкинского и Талдомского городских округов.

Изоляторы являются важными элементами линий электропередачи. Они создают изоляционный промежуток в местах крепления проводов к опорам. Стеклянные изоляторы имеют существенные преимущества перед фарфоровыми, поскольку их дефекты и повреждения легко выявляются в ходе визуального обследования ЛЭП. Это помогает оперативно организовывать ремонтные работы на линии и не допускать обесточения потребителей.

В ходе летней ремонтной кампании 2023 года на магистральных ЛЭП в Центральной России было заменено более 3,4 тыс. фарфоровых изоляторов.

Двухцепная ВЛ 220 кВ «Угличская ГЭС - Заря» протяженностью 92,2 км была введена в работу в 1940-1942 гг, как часть транзита, обеспечивающего выдачу в Москву мощности Волжско-Камского каскада гидроэлектростанций.