Заместитель Председателя Правительства России – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев поручил в течение месяца разработать единый мастер-план агломерации, состоящей из городов Амурской области – Циолковского и Свободного.

«Рядом с территорией двух городов реализуются три значимых для страны объекта: Амурский газоперерабатывающий завод и Амурский газохимический комплекс, космодром Восточный. Президент России Владимир Владимирович Путин принял решение снять статус закрытой территории с Циолковского, дал прямое поручение, чтобы мы выработали систему мер не отдельно по каждой из территории – Циолковскому и Свободному, а предусмотрели развитие агломерации, использовали все преимущества, которые дают космодром Восточный, являющийся привлекательным для туризма объектом, и огромные предприятия, строящиеся “Газпромом” и “Сибуром”. Это прямое поручение Президента Российской Федерации, которое мы должны выполнить», – открыл совещание Юрий Трутнев.

Были заслушаны доклады о выполнении ранее утверждённых долгосрочных планов комплексного социально-экономического развития ЗАТО Циолковский и города Свободный, в том числе темпах строительства жилья, объектов социального и культурно-бытового обеспечения и благоустройства территории города.

Первый замминистра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин доложил о ходе проработки вопросов финансирования объектов в «старом городе» ЗАТО Циолковский. Минстрой России совместно с регионом и заинтересованными органами власти прорабатывает вопрос финансирования строительства, реконструкции и капитального ремонта (восемь мероприятий) объектов жилья и инфраструктуры.

Как доложил Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, за шесть лет в рамках реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Свободного завершена реализация 13 из 23 организационных мероприятий (или 61% от плана) и 38 из 53 мероприятий, направленных на развитие социальной и городской инфраструктуры (или 72% от плана). Ведётся работа на 5 объектах. В рамках президентской единой субсидии на 31 мероприятие плана выделено 6,5 млрд рублей. Завершается строительство здания загса, продолжается инфраструктурное обеспечение новых территорий застройки города. Завершены капремонт и реконструкция 6 объектов здравоохранения, капитальный ремонт пришкольных территорий и спортивных площадок (7 школ), реконструкция Дворца культуры железнодорожников, десяти объектов коммунальной инфраструктуры, построен физкультурно-оздоровительный комплекс, обеспечены жильём сотрудники силовых структур.

Для Свободного был разработан мастер-план, в котором предлагаются дополнительные мероприятия по строительству значимых объектов социальной инфраструктуры и городской среды, газификация, реконструкция коммунальной и транспортной инфраструктуры, а также выполнение комплекса мероприятий по берегоукреплению.

Динамика агломерации также связана со строительством крупнейших газовых проектов в рамках территории опережающего развития (ТОР) «Амурская». Резидентами преференциального режима стали 47 компаний, в том числе ООО «Газпром переработка Благовещенск», ООО «Амурский ГХК», ООО «Жилой микрорайон», ООО «Свободненская ТЭС», АО «Технолизинг», ООО «Дальагротерминал». Совокупный планируемый объём инвестиций по проектам составит 1,88 трлн рублей. Инвесторами уже вложено 1,48 трлн рублей. Из планируемых более 8,2 тыс. рабочих мест создано свыше 6 тыс. рабочих мест. Вслед за новыми проектами, создающими современные высокооплачиваемые рабочие места, должна подтянуться и городская среда, сервисная экономика. Необходимо создать дополнительные торгово-общественные пространства, офисные здания, качественную инфраструктуру.

По итогам обсуждения Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России совместно с «Роскосмосом», Амурской областью, инвесторами, реализующими крупные инвестиционные проекты, разработать и представить мастер-план единой агломерации, состоящей из городов Циолковский и Свободный.