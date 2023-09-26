Свыше 4,5 млн кв.м жилья по программе реновации проектируют и возводят на месте уже снесенных или запланированных к сносу домов в Москве, сообщили в пресс-службе столичного стройкомплекса.

"В настоящее время на уже освобожденных от старых домов площадках или на месте предполагаемого демонтажа возводят и проектируют 245 новостроек площадью почти 4,6 млн кв.м. жилья", — говорится в сообщении со ссылкой на и.о. заммэра столицы Андрея Бочкарёва.

По его словам, этих домов будет достаточно для переселения около 160 тыс. человек.

И.о. руководителя департамента градостроительной политики города Сергей Лёвкин отметил, что первые введенные в эксплуатацию новостройки на месте ранее расселенных и снесенных домов расположены в Бескудниковском, Бабушкинском и Можайском районах, Южном Бутове и Нагатинском Затоне.

Также первые правообладатели квартир по программе реновации появились в новом доме на Тайнинской улице в Лосиноостровском районе на северо-востоке Москвы, рассказали в пресс-службе столичного департамента городского имущества (ДГИ).

"В настоящее время идет переселение более 500 горожан в Лосиноостровском районе. Жителям трех старых домов предложили равнозначные квартиры по адресу: улица Тайнинская, дом 7, корпус 1. Около 300 москвичей определились с выбором нового жилья, 55 из них заключили договоры с департаментом и получили ключи", – пояснил и.о. руководителя ведомства Максим Гаман.

Лёвкин подчеркнул, что первый этап реновации в районе, рассчитанный до конца 2024 года, выполнен более чем на 70%: в Лосиноостровском планируется начать расселение 14 домов, жители десяти уже справили новоселье или находятся в процессе переезда. Всего в программу на территории района вошло 68 построек старого жилфонда. По его словам, для ее реализации подобраны 15 "стартовых" площадок (более 150 тыс. кв.м жилья), пять домов уже переданы под заселение, возводится восемь новостроек, один дом введен в эксплуатацию, еще для одного разрабатывают проектную документацию.

Кроме того, в ДГИ добавили, что всего в августе новые квартиры город предложил более пяти тыс. москвичей из семи округов.

Напомним, что программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года, в нее включены 5175 домов, в которых проживает около 1 млн. человек.