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Испытания отечественной системы регулирования на Маяковской ТЭС в Калининградской энергосистеме прошли успешно

26 сентября 2023, 17:45 448 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: АО "СО ЕЭС"
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: so-ups.ru

Фото: so-ups.ru

Филиал Системного оператора – Балтийское РДУ, осуществляющий оперативно-диспетчерское управление энергосистемой Калининградской области, и Маяковская ТЭС компании «Интер РАО – Электрогенерация» успешно провели испытания генерирующего оборудования в изолированном энергорайоне.

Испытаниям предшествовала модернизация системы регулирования газотурбинной установки ГТУ-1 электростанции, в рамках которой впервые на ТЭС энергосистемы региона был внедрен отечественный аналог регулирующего оборудования вместо программно-технического комплекса импортного производства. Отечественными аналогами заменены как аппаратная (контроллеры, сетевые элементы, операторские станции), так и программная часть системы автоматического управления, переведенная на программное обеспечение российской разработки на базе Linux.

Специалисты Балтийского РДУ совместно с коллегами Маяковской ТЭС разработали программу испытаний, позволяющую проверить работу отечественного оборудования и программного обеспечения, а также возможность устойчивой работы изолированного энергорайона. Проведение испытаний было согласовано на внеочередном заседании регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Калининградской области.

В рамках испытаний проверена возможность разворота энергорайона от ГТУ-1 Маяковской ТЭС при ступенчатом наборе нагрузки от работающего на собственные нужды генератора. Подтверждена устойчивая работа ГТУ в переходном режиме при набросе нагрузки.

При переключении на электроснабжение от испытываемого генерирующего оборудования была проверена готовность модернизированной системы регулирования ГТУ-1 Маяковской ТЭС к работе в режиме регулирования частоты в изолированном районе. Система регулирования показала устойчивую работу в ходе испытаний.

Диспетчеры Балтийского РДУ в процессе испытаний осуществляли оперативное руководство и координацию действий электросетевой компании и Маяковской ТЭС, оперативное прогнозирование потребления на территории на предстоящий час, контролировали наличие на электростанциях необходимых резервов вторичного и третичного регулирования, тем самым обеспечивая постоянную готовность к покрытию неравномерности графика потребления и замещению генерирующего оборудования в случае его аварийного отключения.

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Метки: СО ЕЭС, ОДУ СЕВЕРО-ЗАПАДА, БАЛТИЙСКОЕ РДУ
Отрасль: Электроэнергетика 

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