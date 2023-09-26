Филиал Системного оператора – Балтийское РДУ, осуществляющий оперативно-диспетчерское управление энергосистемой Калининградской области, и Маяковская ТЭС компании «Интер РАО – Электрогенерация» успешно провели испытания генерирующего оборудования в изолированном энергорайоне.

Испытаниям предшествовала модернизация системы регулирования газотурбинной установки ГТУ-1 электростанции, в рамках которой впервые на ТЭС энергосистемы региона был внедрен отечественный аналог регулирующего оборудования вместо программно-технического комплекса импортного производства. Отечественными аналогами заменены как аппаратная (контроллеры, сетевые элементы, операторские станции), так и программная часть системы автоматического управления, переведенная на программное обеспечение российской разработки на базе Linux.

Специалисты Балтийского РДУ совместно с коллегами Маяковской ТЭС разработали программу испытаний, позволяющую проверить работу отечественного оборудования и программного обеспечения, а также возможность устойчивой работы изолированного энергорайона. Проведение испытаний было согласовано на внеочередном заседании регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Калининградской области.

В рамках испытаний проверена возможность разворота энергорайона от ГТУ-1 Маяковской ТЭС при ступенчатом наборе нагрузки от работающего на собственные нужды генератора. Подтверждена устойчивая работа ГТУ в переходном режиме при набросе нагрузки.

При переключении на электроснабжение от испытываемого генерирующего оборудования была проверена готовность модернизированной системы регулирования ГТУ-1 Маяковской ТЭС к работе в режиме регулирования частоты в изолированном районе. Система регулирования показала устойчивую работу в ходе испытаний.

Диспетчеры Балтийского РДУ в процессе испытаний осуществляли оперативное руководство и координацию действий электросетевой компании и Маяковской ТЭС, оперативное прогнозирование потребления на территории на предстоящий час, контролировали наличие на электростанциях необходимых резервов вторичного и третичного регулирования, тем самым обеспечивая постоянную готовность к покрытию неравномерности графика потребления и замещению генерирующего оборудования в случае его аварийного отключения.