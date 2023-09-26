На Саратовской ГЭС в рамках Программы комплексной модернизации (ПКМ) ведутся работы по реконструкции грунтовых плотин. Подобные работы проводятся впервые за 55-летний срок работы гидроэлектростанции.

Реализация проекта будет способствовать дальнейшей безопасной эксплуатации Саратовской ГЭС. Русловая плотина длиной 1260 метров входит в состав напорного фронта и является одним из крупнейших сооружений станции. Левобережная дамба длиной более 6 км обеспечивает защиту г. Балаково от затопления. Бетонные откосы правого и левого берегов ниже здания ГЭС защищают берега реки от размыва.

В ходе работ обновляются железобетонные плиты, защищающие грунтовые сооружения с верхнего и нижнего бьефа от размыва волнами. Общая протяженность реконструируемых участков составляет более 7 км. Работы ведутся на левобережной ограждающей дамбе, русловой земляной плотине, а также на откосах по левому и правому берегу со стороны нижнего бьефа.

Реконструкция включает работы как в надводной, так и в подводной части сооружений. В надводной зоне производится ремонт бетонных поверхностей с предварительным удалением деструктивного и слабого бетона. Одновременно заделываются трещины и восстанавливаются деформационные швы. В подводной зоне поверхности очищаются от ила и наносов, восстанавливается проектный профиль существующего откоса. Далее укладываются железобетонные плиты размерами 2х2 метра. Для работ в подводной части привлекаются водолазы.

В настоящее время работы ведутся на русловой земляной плотине со стороны верхнего бьефа. Сотрудники Гидроремонта-ВКК (входит в Группу РусГидро) укладывают железобетонные плиты весом около 2 тонн в 4 ряда: 2 ряда ниже уровня воды и 2 ряда выше. Плиты крепятся с помощью химических анкеров, производится их связка в единый узел, свободное пространство монтажного узла заполняется асфальтобетонной смесью.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 11 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 580 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время были заменены или модернизированы 134 гидротурбины, 122 генератора, 95 силовых трансформаторов, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.