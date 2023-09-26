Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) реализует разработки, обеспечивающие технологический суверенитет страны. О некоторых из них RT рассказали авторы исследований.

В рамках проекта «Высокотемпературное послойное лазерное сплавление порошков с системой лазерного подогрева» учёные создают методом аддитивных технологий детали, которые заменят импортные комплектующие газоперекачивающего агрегата. Как объяснил RT ведущий научный сотрудник лаборатории «Синтез новых материалов и конструкций» СПбПУ Павел Новиков, цифровое производство позволяет добиться минимального брака.

Проект «Технология получения нитевидных покрытий со специальными оптоэлектрическими свойствами» посвящён разработке технологий для электронных производств. Так, учёные создали технологию роста нитевидных ITO, интеллектуальный биканализатор для химических веществ и их классификации, роботизированную платформу для дозирования вязких жидкостей. Изделия конкурируют с зарубежной продукцией, рассказал RT доцент Высшей школы автоматизации и робототехники СПбПУ Александр Семенча.

Ещё одно направление — создание электротехнических материалов и систем изоляции. Работа ведётся на базе Научного и инжинирингового центра перспективных систем электрической изоляции. Как рассказал RT директор Высшей школы высоковольтной энергетики СПбПУ Виктор Белько, в центре осуществляется и научно-техническое сопровождение работы электротехнических предприятий.

Созданием компонентов для отечественных дисплеев занимаются участники проекта «Гибкие светоизлучающие диоды на основе полупроводниковых A3B5 наноструктур». В его рамках формируется технологическая платформа для развития новой оптоэлектронной компонентной базы в гибком исполнении. Учёные синтезируют массивы нитевидных нанокристаллов полупроводниковых структур, которые можно применить в экранах портативных устройств нового поколения.