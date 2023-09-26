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В Архангельске станет на 860 учебных мест больше

26 сентября 2023, 17:00 421 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

 Государственное автономное учреждение Архангельской области «Управление государственной экспертизы» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство средней общеобразовательной школы на 860 учащихся в территориальном округе Майская горка города Архангельска. Региональная экспертная организация использует Единую цифровую платформу экспертизы.

Округ Майская горка – это одна из самых динамично развивающихся территорий столицы Поморья. Строительство нового образовательного учреждения позволит избежать нехватки социальной инфраструктуры и разгрузить соседние школы.

Подрядчик не только построит здание, но и оснастит его современным оборудованием для классных занятий и уроков физкультуры. Для учеников создадут современную и комфортную образовательную среду.

Кроме того, на территории школы запроектированы организация проездов и создание парковочных мест.*

Застройщик – ООО «Прошкола №31». Проектировщик – ООО «Альфапроект», ООО «Театрпроект», АО «Спецмонтажналадка».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.

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Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА
Отрасль: Строительство 

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